Alpha Square Mall terá exposição coletiva de obras de arte no espaço cultural Art For Life – Idea10 com peças de artistas nacionais e internacionais

Vernissage será dia 15 de junho às 19h30 e a mostra ficará no shopping em Alphaville até dia 12 de julho

O Alpha Square Mall segue em expansão com seu mix de opções e uma das novidades é o espaço cultural Art For Life – Idea10, inaugurado no primeiro andar do shopping. E na quarta-feira, 15 de junho, às 19h30, acontecerá o vernissage da exposição Arte Plena, com a presença de artistas nacionais e internacionais, nomes como: Luiz Cavalli, Milu Petersen, Anne Beatriz, entre outras referências em artes plásticas.

A mostra reúne telas, cerâmicas e esculturas e ficará no shopping até dia 12 de julho. Tem a curadoria da artista plástica Angela de Oliveira, que atua no segmento há mais de 10 anos e vem realizando exposições pelo Brasil, Europa e Estados Unidos.

O evento também tem cunho social, com parte da renda com a venda das peças sendo revertida ao projeto Nova Mulher no Novo Mundo, assinado também pela curadora Angela de Oliveira em prol de entidades como: Rendeiras da Vila do Rio Grande do Norte; Projeto Fundo Dona de Mim – Mulheres do Brasil Suíça; Mulheres juntas de mãos dadas de Sergipe; ONG Sao Joaquim de Carapicuíba; Fraternidade sem Fronteiras na Suíça e Santuário das Fadas no Rio de Janeiro.

Art For Life é um espaço conceito criado em parceria com a marca Idea10, uma das principais referências em quadros, molduras e itens para decoração que atua com nove unidades distribuídas na rede Leroy Merlin.

A loja foi inaugurada no Alpha Square Mall no segundo trimestre deste ano visando ampliar as opções aos visitantes que buscam por obras personalizadas, arte e cultura. Chegou com a proposta de ser um COWART, um novo modelo de mercado que integra arte e responsabilidade sociocultural.

“Nossos clientes são ávidos por cultura, arte e decoração. Acreditamos muito no potencial desse novo modelo de negócio na região e as nossas expectativas são as mais otimistas. Inclusive pelos condomínios em construção no entorno do mall, que devem atrair negócios aos nossos lojistas e, consequentemente fortalecer nossa atuação como centro de compras, lazer e serviço”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O shopping em Alphaville foi inaugurado em 2011 e possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos, com diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

