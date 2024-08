Alpha Square Mall terá programação especial de lazer gratuita em comemoração ao Dia dos Pais

Foto: Divulgação

O Kids Club do próximo sábado, 10 de agosto, destaca as oficinas entre pais e filhos, jogos de tabuleiro e gincanas.

No dia 10 de agosto, o Kids Club do Alpha Square Mall, em Alphaville, promoverá uma tarde repleta de atividades gratuitas e temáticas em comemoração ao Dia dos Pais, no domingo. A programação é voltada para toda a família e promete muita diversão com diversas atividades que irão entreter filhos e pais.

Entre as atrações, destaque para a Oficina de Dia dos Pais, onde adultos e crianças poderão criar juntos lembranças especiais. Além disso, haverá danças e coreografias para aqueles que adoram se movimentar e brincar, e uma série de brincadeiras de época que prometem divertir todos os participantes.

Os fãs de jogos de tabuleiro terão um espaço dedicado para colocar suas estratégias em prática, enquanto as gincanas e desafios irão testar as habilidades e a colaboração de todos. Será uma oportunidade para pais e filhos se unirem ainda mais em um ambiente alegre e descontraído.

Completando o passeio, as famílias ainda podem desfrutar das opções gastronômicas disponíveis no empreendimento.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Kids Club especial de Dia dos Pais no Alpha Square Mall

Programação gratuita

Dia 10/08

Horário: das 13h às 17h

Oficina de Dia dos Pais

Danças e coreografias

Brincadeiras de época

Jogos de tabuleiro

Gincanas e desafios.





