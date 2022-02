Barueri – 4ª dose da vacina está disponível para pessoas imunossuprimidas

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Seguindo a nota técnica enviada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Barueri já está disponibilizando a segunda dose de reforço, também chamada de quarta dose, da vacina contra a Covid-19.

A dose está disponível para pessoas imunossuprimidas (veja detalhes abaixo) com 18 anos ou mais e que tenham tomado a primeira dose de reforço (3ª dose) há pelo menos quatro meses.

A vacina está sendo aplicada exclusivamente no polo do Centro de Eventos, localizado na avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci, de segunda a domingo, das 8h às 17h. Não é necessário fazer agendamento, basta levar documento com foto, carteira com registro da vacina anterior (terceira dose) e documentos que comprovem a imunossupressão.

Imunossupressão

De acordo com a nota, são consideradas pessoas com alto grau de imunossupressão, indivíduos que possuam:

I – Imunodeficiência primária grave;

II – Quimioterapia para câncer;

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids;

V – Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune (Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6 -mercaptopurina; Biológicos em geral – infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe -; Inibidores da JAK – Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe);

VII- Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

VIII – Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise);

IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.