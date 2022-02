Santana de Parnaíba – Prefeitura realiza megaoperação de roçagem e zeladoria em diversos bairros

Foto: Reprodução de vídeo Prefeitura de Santana de Parnaíba

A Secretaria de Serviços Municipais de Santana de Parnaíba, realizou nesta semana uma megaoperação de roçagem e zeladoria em diversos pontos da cidade, para manter a organização e limpeza dos bairros.

Na ação, que contou com a participação de 63 servidores da pasta, divididos em 9 equipes, foram realizadas podas em bairros como Refúgio dos Bandeirantes, Alphaville, Fernão Dias, Parque Santana, Jardim Isaura, Centro, Suru e na Estrada dos Romeiros. Os agentes utilizaram roçadeiras e uma máquina de poda eletrônica, que fez a limpeza de áreas onde há maior dificuldade para a remoção do mato.

A ação é de grande importância já que no período do verão, onde tradicionalmente há um alto volume de chuva, o crescimento do mato próximo a vias públicas e em terrenos ocorre com mais rapidez, o que pode provocar o aparecimento de escorpiões, cobras, ratos, entre outros animais peçonhentos ou que podem causar doenças aos humanos.