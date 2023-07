Barueri – Acessos ao Centro e Boa Vista terão desvios para obras da nova ponte na Castello Branco

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Os motoristas que trafegam com destino à região central, passando em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, e ao bairro Boa Vista, sentido Hospital Municipal Francisco Moran (HMB), precisam ficar atentos à nova interferência no viário municipal a partir do dia 4 de julho (terça-feira).

A CCR ViaOeste informa que, por um período estimado de oito meses, interditará o acesso da rua da Prata para a avenida Guilherme Perereca Guglielmo para dar continuidade nos trabalhos de implantação da nova ponte Guilherme de Almeida da rodovia Castello Branco (pista leste – trecho de ida para a Capital). A obra faz parte da ampliação das marginais da rodovia.

Desvio e retorno

Durante o primeiro momento da interdição e quando necessário, a Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana) intensificará o monitoramento e fará toda organização do trânsito no trecho. Além disso, comunica que mapeou os locais impactados e estenderá faixas informando sobre a existência das obras e desvios.

Com a interdição na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, os condutores em tráfego pela rua da Prata (sentido ao Centro) deverão utilizar o desvio na avenida Arnaldo Bittencourt, que também segue em paralela ao Rio Barueri-Mirim. Já os motoristas que estiverem na avenida Arnaldo Bittencourt, onde fica a Emef Professor Estevan Placêncio, precisarão retornar pela avenida Guilherme Perereca Guglielmo.

Daí, para voltar à rua da Prata, destino aos bairros Boa Vista e Alphaville, os motoristas terão como alternativa fazer o retorno na rotatória da Fatec e seguir pelo trecho novo da avenida Saburo Sumiya. Essa via, por sua vez, foi duplicada e alargada pela Prefeitura de Barueri e passa em frente à praça e capela Nossa Senhora da Escada, interligando-se com a também alargada e duplicada avenida João Batista Soares, que margeia o Rio Tietê, e as novas pistas implantadas sobre o canalizado Braço Morto do Rio Cotia, na Aldeia de Barueri.

Outras interdições

As obras de ampliação das marginais da Castello Branco envolvem outras interferências no trânsito de Barueri. Na altura da saída do km 26, ocorre desde o dia 5 de junho até novembro deste ano o fechamento da faixa 2 (direita) da rua Presidente Artur da Costa e Silva, via que passa em frente à Praça das Artes, sentido Jardim dos Camargos e Alphaville, no bairro Boa Vista.

Em Alphaville, também por conta das obras, começou no dia 19 de junho e vai até dezembro deste ano, a interdição no acostamento da rodovia Castello Branco (sentido Capital), altura do km 23, e da faixa da esquerda da avenida Fernando Cerqueira César Coimbra. O bloqueio é entre a estrada da Aldeinha, avenida Berna e avenida Piracema. O local terá canteiro de obras, com sinalização indicando entrada e saída de caminhões e demais equipamentos.

Ampliação das marginais

As obras de ampliação das marginais da Castello Branco estão previstas para término em 2025, e abrangem desde o km 22+500 até o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (sentido Interior) com o objetivo de proporcionar segurança, conforto e maior fluidez na interligação da capital paulista com os municípios da Região Oeste Metropolitana de São Paulo.

Trevos e novas pontes

Além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, sobre o rio Tietê, o projeto inclui a remodelação dos trevos de Alphaville e de acesso à região central de Barueri, passando pela Praça das Bandeiras.