Barueri – Sala Maker está com inscrições abertas para alunos da rede municipal

Foto: Benjamim Sepúlvida/ Secom

Robótica, eletrônica, informática e mais uma série de outras competências tecnológicas vêm sendo ensinadas aos alunos da rede municipal de ensino desde 2021 por meio do projeto Sala Maker, implantado pela Secretaria de Educação de Barueri nas escolas. Todos os semestres são abertas novas vagas para aqueles que desejam aprimorar os conhecimentos em inovação.

As aulas são gratuitas e ofertadas no contraturno escolar. As inscrições para o próximo semestre estão abertas até o dia 7 de julho. Elas são destinadas a alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

Os interessados devem pedir aos pais ou responsáveis legais que procurem a secretaria da escola onde estão matriculados. É possível baixar a ficha de inscrição AQUI e entregá-la preenchida na secretaria escolar junto aos demais documentos exigidos, mas isso deve ser feito pelo responsável legal.

Novos criadores

“Maker” é uma palavra inglesa que quer dizer “criador”. Levar a cultura maker para o cotidiano das crianças e adolescentes significa incentivar o poder de criação e de transformação deles. Seguindo o princípio do “faça você mesmo”, as aulas do projeto Sala Maker trazem todos os aparatos e conhecimentos necessários para que os alunos criem, desenvolvam, consertem e modifiquem projetos com suas próprias mãos.

Para tanto, trabalham com ferramentas, matérias-primas diversas, tecnologia e conceitos de mecânica, robótica, eletrônica e computação. Isso é a Educação 5.0.

“Ao utilizar a Sala Maker como recurso educacional, o objetivo é promover a aprendizagem ativa, estimulando o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Os alunos têm a oportunidade de se envolver em projetos autênticos, nos quais enfrentam desafios reais e aplicam conhecimentos de diversas disciplinas para encontrar soluções inovadoras”, detalha o secretário de Educação, Celso Furlan.

Mais polos pra garotada

Até o momento, a Secretaria de Educação já conta com 20 polos do Sala Maker, instalado em várias escolas da rede, mas eles serão ampliados, abrindo ainda mais vagas para a garotada mergulhar em inovações. A partir de agosto serão mais 12 polos, totalizando 32. O aluno que não tiver um polo me sua própria escola é direciona à unidade mais próxima de sua casa.

Confira abaixo todos os polos, inclusive os novos:

01 – EMEF Alcino (Jardim Silveira)

02 – EMEF Amador (Parque Imperial)

03 – EMEF Alexandrino (Jardim Silveira)

04 – EMEF Armando Cavazza (Engenho Novo)

05 – EMEIEF Carlos Osmarinho (Jardim Flórida)

06 – EMEF Benedito Adherbal (Vale do Sol)

07 – EMEF Deiró (Jardim Paulista)

08 – EMEF Dorival Faria (Jardim Tupanci)

09 – EMEF Eizaburo Nomura (Parque Viana)

10 – EMEF Elizabeth Parminondi (Jardim Graziela)

11 – EMEF Elvira (Jardim São Pedro)

12 – EMEF Estevan Placencio (Aldeia de Barueri)

13 – EMEF Ézio Berzaghi (Jardim Belval)

14 – EMEF Fioravante Barletta (Jardim Silveira)

15 – EMEF Gilberto Florêncio (Jardim Regina Alice)

16 – EMEF João de Almeida Lemos (Jardim Paraíso)

17 – EMEF José Domingos (Jardim Mutinga)

18 – EMEF José Leandro de B. Pimentel (Jardim Silveira)

19 – EMEF Levy Gonçalves (Parque Imperial)

20 – EMEF Luiz de Oliveira Andrade, Pe. (Engenho Novo)

21 – EMEF Marlene (Parque Imperial)

22 – EMEF Naly (Jardim Belval)

23 – EMEF Nestor (Jardim Mutinga)

24 – EMEF Onofra (Jardim Paulista)

25 – EMEF Osvaldo Batista (Jardim Paulista)

26 – EMEF Raposo Tavares (Jardim Boa Vista)

27 – EMEF Roberto Luiz de A. Brandão (Jardim Paulista)

28 – EMEF Sidney Santucci (Jardim Júlio)

29 – EMEF Suzete (Jardim Maria Helena)

30 – EMEF Taro (Vila São Luiz)

31 – EMEIEF Yojiro Takaoka (Aldeia da Serra)

32 – Secretaria de Educação (Polo de treinamento)