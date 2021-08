Barueri aplica mais de 15 mil doses de vacina só no último final de semana

Foto: Lourivaldo Fio / Secom

A campanha de vacinação contra a Covid-19, só no último final de semana, aplicou um total de 15.750 doses.

Na sexta-feira (dia 13), o Vacinômetro municipal apontava um total de 230.646 vacinas aplicadas. Nesta segunda-feira (dia 16), os números saltaram para 246.396 doses. A plataforma é atualizada diariamente.

Até o momento, desse total de imunizados, 178.545 pessoas tomaram a 1ª dose, enquanto 61.542 tomaram a 2ª dose e 6.309 tomaram a vacina de dose única.

Isso quer dizer que cerca de 86% da população de Barueri está imunizada com a 1ª dose e que 36% está com o esquema vacinal completo contra o novo coronavírus, já que 33% tomou a 2ª dose e 3% tomou a dose única da Janssen.

As mulheres lideram entre os vacinados: representam 57,55% do público imunizado, enquanto os homens representam 42,34%.

Polos não param

Em Barueri, os polos de vacinação funcionam todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, garantindo a proteção da população. Além disso, a Secretaria de Saúde ampliou as salas de vacina, estendendo a aplicação, além dos três polos, para 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam de segunda a sexta-feira nos horários de cada UBS.

Nesta segunda-feira a cidade atingiu um novo marco na campanha: iniciou a vacinação de jovens com 18 anos ou mais.

Vacinas

Os municípios dependem do envio de vacinas por parte do Ministério da Saúde para garantir que a campanha avance.

Em Barueri, as remessas têm chegado duas vezes por semana, em média. O número de doses enviadas por remessa ainda é baixo, mas a Prefeitura têm feito a melhor gestão possível para que a vacina chegue aos grupos preconizados o mais rápido possível.

Funciona!

A vacinação, embora não impeça a transmissão do vírus, tem trazido ótimos resultados no que se refere às internações.

Nesta segunda-feira, os dados de ocupação de leitos apontam 10,64% nas UTIs, o que representa cinco leitos ocupados, e 7,34% nas enfermarias: um total de oito leitos ocupados. Desde que a pandemia chegou, em março de 2020, os serviços de saúde municipais não registravam taxas tão baixas nos leitos de Covid.

Com relação aos óbitos os números também são animadores. A cidade não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo o último óbito registrado no dia 13 (sexta-feira).

“A vacinação é de grande importância no combate das doenças transmissíveis. O Brasil foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas no calendário do Sistema Único do Saúde (SUS) e é um dos poucos países no mundo que oferece a toda população uma grande variedade de vacinas, específicas para cada fase de vida.Assim, a vacinação contra Covid mostra-se de extrema importância na redução da circulação do vírus, diminuindo o quantitativo de pessoas contaminadas, internações, casos graves e óbitos pela doença”, aponta a coordenadora de Vigilância em Saúde de Barueri, Rosana Perri Andrade Ambrogini.

Mas a especialista alerta: não é hora de relaxar! O uso constante de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool 70 são fundamentais para a prevenção, especialmente quando se sabe que há variantes do vírus circulando pelo mundo.