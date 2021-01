Barueri, Carapicuiba e Santana de Parnaíba já estão prontos para começar vacinação com a Coronavac

Nesta semana passada, as três cidades Barueri, Carapicuiba e Santana de Parnaíba, já anunciaram que sua logística dentro do PEI – Plano Estadual de Imunização, já estão definidas, apenas no aguardo do recebimento das primeiras doses da vacina Coronavac, adquiridas pelo Governo do Estado de São Paulo.

Paralelamente, o Governo do Estado, em função do crescimento da curva de infectados e mortos, já anunciou que durante a próxima semana fará um retrocesso do Plano São Paulo, para a Região da Grande São Paulo. Por enquanto, ainda está na fase amarela.