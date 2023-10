Barueri – Cetas inaugura nova área de soltura devolvendo 66 aves à natureza

Foto: Ana Carolina Guice / Secom

Na sexta-feira (dia 6) o céu de São Roque, no interior de São Paulo, ganhou ainda mais vida e novas cores. É que 66 aves, dentre elas Coleirinhos e Corujinhas-do-Mato, foram devolvidas à natureza, de onde jamais deveriam ter sido retiradas.

O Cetas de Barueri foi escolhido para inaugurar uma nova Área de Soltura e Monitoramento de Fauna (ASMF) homologada pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo).

O local, que é uma propriedade particular, dispõe de uma grande área de mata preservada e dedica-se à proteção de diversas espécies, dentre elas aves, mamíferos e peixes.

De acordo com Erika Sayuri Kaihara, bióloga e gestora do Cetas, foi uma honra receber esse convite, assim como é motivo de comemoração a chegada de mais uma ASMF.

“O Estado dispõe de poucas áreas de soltura. Além dos animais de resgate que retornam ao local de origem, os animais de tráfico, ou seja, que a gente não sabe a procedência, só são soltos mediante autorização do Estado, e essa autorização vem para áreas de soltura homologadas. A gente precisa de muitos locais para não sobrecarregar uma área só”, diz Erika.

“Geralmente é uma pessoa física que precisa dispor do dinheiro para fazer o cuidado no pós-soltura e o monitoramento, e são poucos que conseguem sustentar isso. Quanto mais lugares, melhor”, explica a bióloga.

“Hoje a gente está inaugurando a área de soltura e como sou parceiro do Cetas com a minha área de soltura em outros lugares, decidi presentear o Cetas de Barueri com essa área, que foi homologada há uns 20 dias”, detalha o especialista.