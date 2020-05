Barueri: Educação inicia programa sobre qualidade de vida e felicidade em tempos de pandemia

Foto: Suseli Honório/ Secom

Lindas canções interpretadas pelo professor Marcus Vinicius, apresentação de vídeos, lugar de fala e escuta. Essas foram algumas das ações que marcaram o encontro virtual, que abriu um novo projeto da Secretaria da Educação, que visa intensificar os cuidados com os alunos da rede.

A manhã foi muito emocionante, pois foi o início do programa “Live Interdisciplinar”, que aconteceu no dia 14.

A inciativa foi norteada a partir do projeto “Filosofia em Ação” e promove encontros virtuais entre gestores, professores de diversas matérias e os estudantes dos sextos aos nonos anos das escolas da rede de Barueri.

Para estrear o projeto, os estudantes da Emef Ézio Berzagh foram os convidados especiais da live, que teve mais de 100 alunos participantes.

De acordo com o professor de filosofia e doutor Ranis Fonseca Oliveira, “a situação de quarentena devido a pandemia do novo coronavírus nos insere em questões existenciais importantes, pois nos faz refletir sobre nossas vidas, no modo como nós a conduzíamos antes do isolamento social e como a conduziremos depois. Estamos passando por uma etapa de intensas transformações que envolve as estruturas das experiências humanas”, avaliou.

A Live Interdisciplinar sobre qualidade de vida e felicidade é uma oportunidade para reflexão de como enfrentar da melhor maneira o isolamento social, fazendo bom uso do tempo disponível.

Ao longo da transmissão, participaram docentes do projeto “Filosofia em Ação” e profissionais de outras áreas do conhecimento, dentre eles: professores de educação física e professores de música, para debaterem sobre questões específicas do tema ou para apresentar performances artísticas e culturais.

O objetivo da iniciativa é resgatar a vivência feliz, mesmo em momentos de crise, propiciando momentos de convivência e conhecimentos mútuos entre os participantes sobre a qualidade de vida e a felicidade.

Promover estratégias de enfrentamento de determinados fatores que podem ser provocados pelo isolamento social como a sensação de insegurança emocional, de desânimo, de abandono e ansiedade, além de motivar o cultivo de relações interfamiliar.

De acordo com a secretária de Educação, Flávia Moreno, a iniciativa é de extrema importância para os alunos. “A iniciativa conta com muito engajamento, amor, respeito, relevância social e aprendizagem. Fiquei muito orgulhosa da condução de nossos professores e participação dos nossos alunos”, disse.

A diretora da escola, Maria do Socorro, disse que estava morrendo de saudade de todos. “Mal posso esperar para que tudo volte ao normal. Sem vocês, alunos, a alegria e vida da escola não existem.”

A aluna Sofia Alves também estava muito feliz em participar. “Amei, não queria que esta live acabasse”, comentou.