Agora em Barueri – Governador visita obra do Hospital Regional em Barueri

Fotos: Secom e Suseli Honório/ Secom

O governador João Doria, com uma comitiva de secretários, visita agora o Hospital Regional “Rota dos Bandeirantes” que está sendo construído em Barueri, através de uma parceria estado-prefeitura. A deputada federal Bruna Furlan também fez um pronunciamento no evento, em agradecimento ao apoio do Governo Estadual. Prefeitos da região também compareceram já que o hospital é regional com 400 leitos para atender a Região Oeste Metropolitana, conforme enfatizou a deputada. Vereadores e autoridades local, da OAB, da ACIB, dentre outros presentes.

O prefeito Furlan lembrou a todos que este hospital era um sonho seu desde que era vereador. Disse que continuou a sua luta, com o apoio de outros prefeitos da região, mas só agora, a promessa de um governador virou realidade, que foi garantido e cumprido pelo governador João Dória Jr. e disse que, com o carinho que ele tem por Barueri, apenas o governador João Dória teve o mesmo olhar. E, reconhece este apoio.

O governador João Doria fez as entregas ao prefeito Rubens Furlan de 2.664 vouchers de Vale Gás, R$13.100.000,00 para o programa ”Dinheiro Direto na Escola” (para reformas, ampliações, etc) e Cestas Básicas do Programa “Alimento Solidário” enviadas pela primeta dama Bia Dória. E, em seu discurso, declarou: ” Furlan é um prefeito que trabalha com a razão e com a paixão por Barueri”. E, acrescentou: Este é o maior hospital em construção, no momento, no Brasil. Ele atenderá à população mais necessitada da região e vai salvar vidas.”

O prefeito Rubens Furlan recepcionou o governador e sua comitiva no local, onde acontece uma solenidade organizada pelo cerimonial do Governo do Estado, que incluiu entrega de vouchers dos programas “Vale Gás”, “Dinheiro Direto na Escola” e Cestas Básicas do Programa “Alimento Solidário”.

O hospital está sendo construído em ampla área cedida pela municipalidade na Avenida Aníbal Correia, 1.445, no Parque Viana em Barueri.