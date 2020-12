Barueri é a melhor cidade para fazer negócios, aponta revista Exame

Mesmo em meio à pandemia, Barueri se destaca mais uma vez no ranking anual das Melhores Cidades para Fazer Negócios, elaborado pela consultoria Urban Systems para a revista Exame. Em 2020, Barueri foi elencado como o melhor município do país para investir no comércio e ainda atingiu a segunda posição entre as melhores cidades para investir no setor de serviços.

A edição de dezembro da Exame aponta que Barueri, no auge da pandemia, manteve a média de 1,57 vaga de trabalho por habitante economicamente ativo (recorde entre os municípios brasileiros com mais de 100 mil moradores) e registrou aumentos de 1% no número de lojas do comércio varejista e 7,2% no de atacadistas.

“Nada disso aconteceu à toa”, afirma a reportagem. “Há 15 anos a cidade se empenha em desburocratizar a condução dos negócios locais. Desde 2005 os alvarás para o funcionamento de novos estabelecimentos podem ser obtidos de forma on-line. Depois da grave crise econômica que atingiu o país entre 2014 e 2017, a cidade também investiu em programas de recolocação profissional”, cita a matéria.

Em função da crise sanitária mundial, o estudo teve que mudar a metodologia neste ano e incluiu indicadores “que levam em conta o impacto da Covid-19, como o número total de infectados e a taxa de letalidade, além de questões relativas ao reflexo da pandemia sobre a economia”.

Barueri já se destacava entre as Melhores Cidades para Fazer Negócios nos estudos anteriores (foi a 4ª colocada em 2019), com indicadores focados em desenvolvimento econômico, social, infraestrutura e capital humano. Neste ano, para realçar os pontos que tornaram as cidades mais resilientes à crise, o ranking foi dividido em segmentos econômicos.

Além do 1º lugar em Comércio e 2º lugar em Serviços, Barueri também alcançou a 10ª posição no setor Mercado Imobiliário / Construção Civil, 24º lugar em Educação e 75º em Indústria. O município só não é listado no setor de Agropecuária.

“Estamos colhendo os resultados de um planejamento estratégico adotado tempos atrás”, declarou o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, à revista Exame.

O secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, Joaldo Rodrigues (Magoo), explica que o município está sempre atento às dificuldades enfrentadas pelos contratantes e pelos trabalhadores. “Realizamos um trabalho de treinamento de mão-de-obra com cursos do Programa Meu Futuro, além do gerenciamento do Banco do Povo, parceria com o Sebrae, Jucesp, que recebe os pedidos de inscrição de empresas, e a Casa do Trabalhador, que encaminha candidatos a vagas de empregos captadas na iniciativa privada”, enumera Magoo.

Cidade mais competitiva do País

No mês passado, Barueri já havia sido apontada como a cidade mais competitiva do Brasil, de acordo com o ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

Já no Ranking Connected Smart Cities, divulgado em setembro, Barueri subiu do 59º para o 13º lugar na relação brasileira de Cidades Inteligentes e Conectadas. Na categoria Economia, a cidade pulou da 6ª posição para o 1º lugar.