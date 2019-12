É amanhã! Barueri – Natal Encantado terá Biquini Cavadão no dia 11

Foto: Divulgação

A programação do Natal Encantado de Barueri está repleta de atrações e abrange todos os estilos musicais. Na quarta-feira (dia 11), é a vez da banda Biquini Cavadão, que se revelou ainda nos anos 1980 como uma das referências do rock nacional. O Natal Encantado é organizado pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e acontece no Boulevard Central da cidade, sempre às 20h, com apresentações que vão até o dia 22 de dezembro.

O Biquini Cavadão vai trazer o show “Ilustre Guerreiro”, novo álbum do grupo dedicado ao cantor Herbert Vianna. Segundo a banda, a ideia já existia desde 2007. “Nossa busca foi por canções que pudessem ser traduzidas por nós. Certamente, grandes sucessos ficaram de fora e não nos prendemos a uma cronologia. Buscamos passear por novas searas, encontrar novas ideias para cada canção”, ressaltou o vocalista Bruno Gouveia.

E, como o homenageado do show é o vocalista Herbert Vianna, da banda Paralamas do Sucesso, outra referência do rock criada também nos anos 1980, o Biquini Cavadão revisita vários sucessos contidos em álbuns como “O Passo do Lui”, além de canções como “Vital e sua Moto”, “Ska” e “Mensagem de Amor”, entre outros.

Na programação do Natal Encantado haverá também apresentações das Oficinas de Artes e Núcleos de Música e Dança, composta pelos alunos e professores da Secretaria de Cultura e Turismo.

O público poderá conferir ainda até o dia 22 shows com a Família Lima, Rodrigo Teaser, com o Tributo ao Rei do Pop (Michael Jackson), Baile do Simonal com os cantores Simoninha e Max de Castro, bandas Maneva e Caldêra (esta premiada no Femupo 2019 – Festival de Música Popular Brasileira de Barueri), a dupla sertaneja Guilherme e Gustavo e o espetáculo de teatro Auto de Natal. com a Cia. mineira Carroça Teatral, entre outras atrações.