Barueri – Obras do Centro e da Castello Branco geram desvios de trânsito

Foto: Gilvan / Semurb

Fique atento! O trânsito para quem trafega em Barueri passa por interferências em pontos estratégicos, devido à execução de obras viárias. Nas imediações de Alphaville, da Vila Boa Vista e do Centro, a CCR ViaOeste realiza interdições para obras de ampliação das marginais da rodovia Castello Branco.

Na região central, a Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana) auxilia no comando de desvios que acontecem em razão das obras de reforço da galeria do Rio Barueri-Mirim que a Prefeitura de Barueri executa ao lado do bolsão de estacionamento próximo ao Boulevard.

As intervenções realizadas para ampliação das marginais da Castello Branco deverão ocorrer até dezembro deste ano. Já os desvios na região central não têm prazo definido para que o trânsito volte a operar normalmente. Isso porque o projeto de reforço da galeria do Rio Barueri-Mirim poderá sofrer variação na execução da obra.

Novos retornos

Para quem acessa a região central, descendo pela avenida Presidente Tancredo Neves, sentido Pronto-Socorro Central (antigo Sameb), a Prefeitura de Barueri está implantando dois novos retornos provisórios. O primeiro servirá de acesso ao Viaduto dos Trabalhadores, direção Jardim Paulista e Jardim Silveira; e o segundo atenderá o condutor com destino à Aldeia de Barueri, Alphaville e Engenho Novo.

Desvio no Centro

Com as obras de reforço da galeria do Rio Barueri-Mirim, logo após o Boulevard Central, o trânsito para o condutor com destino a Alphaville, passando pela avenida 26 de Março, foi desviado para a rua Professor João da Mata e Luz – transformando-a em via de mão única.

Outras intervenções

Na altura da saída do km 26 ocorre desde o dia 5 de junho o fechamento da rua Presidente Artur da Costa e Silva, passando em frente à Praça das Artes, sentido Jardim dos Camargos e Alphaville.

Em Alphaville, começou no dia 19 de junho a interdição no acostamento da rodovia Castello Branco (sentido Capital), altura do km 23, e da faixa da esquerda da avenida Fernando Cerqueira César Coimbra. O bloqueio é entre a estrada da Aldeinha, avenida Berna e avenida Piracema, em Alphaville.

Desde o dia 4 de julho, a CCR ViaOeste interditou o acesso da rua da Prata à avenida Guilherme Perereca Guglielmo para implantação da nova ponte Guilherme de Almeida da rodovia Castello Branco (pista leste – sentido Capital). Por isso, os condutores com destino ao Centro já utilizam o desvio na avenida Arnaldo Bittencourt. Para voltar à rua da Prata, sentido Boa Vista e Alphaville, os motoristas têm como alternativa a rotatória da Fatec e seguir pelo novo trecho de duplicação e alargamento da Saburo Sumiya.

Para as obras de ampliação das marginais, a CCR vai alterar ainda o acesso à rodovia Castello Branco para quem trafega pela avenida Anápolis – via que passará a ter apenas trânsito local. Com isso, o motorista que estiver subindo a avenida Presidente Tancredo Neves utilizará o acesso desativado, antes do túnel sob a rodovia Castello Branco.

Outra intervenção da CCR Viaoeste será na saída da Ponte Antônio Macedo Arantes. Para quem volta de Alphaville, a concessionária está abrindo um novo acesso, com cruzamento semafórico, à rua da Prata (sentido Hospital Municipal Dr. Francisco Moran).

Ampliação das marginais

As obras de ampliação das marginais da Castello Branco estão previstas para término em 2025, e abrangem desde o km 22+500 até o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (sentido Interior).

Trevos e novas pontes