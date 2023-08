Cronograma CCR Rodoanel de obras de 31/07 a 06/08

Foto: CCR

A CCR Rodoanel informa seu cronograma de obras semanal a ser realizado entre os dias 31 de julho e 06 de agosto. Durante esta semana está prevista a limpeza e pintura de superfícies expostas ao tráfego, limpeza em linhas, construção de faixas adicionais, recolocação e instalação de placa aérea, recolocação e instalação de placa de solo, manutenção de árvores e arbustos, limpeza de canteiro central, entre outros serviços que serão realizados.

Para a execução dos serviços de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia são necessárias interdições temporárias de faixas, podendo gerar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos.

A concessionária recomenda que os motoristas fiquem atentos, redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais, uma vez que profissionais estarão nas imediações da pista para a realização dos trabalhos. Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que, sempre que possível, programem seus deslocamentos.

Condições de tráfego no trecho oeste do Rodoanel podem ser conferidas por meio dos canais de comunicação da CCR RodoAnel: 0800 773 6699, no site www.rodoaneloeste.com.br e pelo WhatsApp (11) 2664-6140.

Sobre a CCR RodoAnel: A concessionária é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A RodoAnel é a sétima concessionária a integrar o Grupo CCR

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br