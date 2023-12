Barueri recebe Prêmio Conexão Inova

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio do Centro de Inovação e Tecnologia (Cit), participa da 4ª edição do Prêmio Conexão Inova. A entrega da premiação acontecerá na cidade de São Luiz (MA) em abril de 2024. O evento é idealizado pela rede Conexão Inovação Pública, que incentiva o engajamento de agentes em oferecer melhores serviços públicos.

O município ganhou o 1º lugar na categoria “Inovação para Pessoas” pelas ações do projeto “Barueri, cidade inteligente e sustentável”, que integra os serviços que levam soluções e benefícios para a cidade, como “Barueri sem Papel”, que informatizou os processos administrativos da Prefeitura; pontos de Wi-fi distribuídos em diversos pontos do município com acesso gratuito para a população; e “Internet Social”, que atende moradores de Conjuntos Habitacionais Populares do município.