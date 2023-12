Alpha Square Mall destaca programação gratuita com oficinas natalinas e brincadeiras lúdicas no próximo sábado

Atividades para as crianças acontecem em ambiente acolhedor em meio ao jardim do mall e com troca de aprendizado entre os participantes

Em um mundo cada vez mais digital, o acesso das crianças a telas eletrônicas e plataformas de redes sociais tem se tornado uma preocupação crescente para os pais, educadores e profissionais de saúde. Especialistas advertem sobre os impactos potencialmente prejudiciais do uso excessivo dessas tecnologias na infância e destacam a importância de limitar o tempo de tela para promover um desenvolvimento saudável. Segundo pesquisa realizada pela TIC Kids online Brasil, cerca de 24% das crianças no Brasil com menos de 6 anos tem acesso a equipamentos eletrônicos.

Por isso, muitos pais buscam preencher a agenda dos seus filhos com atividades ao ar livre, fora das telas e das redes sociais que, em excesso, podem desenvolver ansiedade e depressão, distúrbios do sono, atraso na linguagem verbal, prejuízo nas habilidades motoras, entre outras condições.

Promover uma atração lúdica, interativa, que exercite corpo e mente dos pequenos são alguns dos objetivos do Alpha Square Mall com o Kids Club, programação gratuita que acontece aos sábados para a criançada. E no dia 16 de dezembro, às vésperas do Natal, os visitantes que passarem pelo empreendimento irão se divertir com oficina de placa natalina, bolhas de sabão gigantes, esculturas em balões, desenhos para colorir e muitas brincadeiras em família, tudo com a presença do Papai Noel e seus ajudantes, das 13h às 17h.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

