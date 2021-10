Barueri terá novo Complexo Esportivo com projeto inovador para várias modalidades

Foto: Ricardo Santos/ Secom

O Complexo Esportivo do Jardim Silveira está para o Esporte assim como a Praça das Artes está para a Cultura. Essa foi a analogia mais ouvida na visita oficial realizada pelo prefeito de Barueri, Rubens Furlan, na terça-feira, dia 19 de outubro, às obras em fase adiantada do equipamento.

Trata-se de dois grandes projetos da Prefeitura de Barueri que, junto com os investimentos realizados na Educação do município, formam uma grande rede de atendimento voltada especialmente para as crianças e adolescentes. “Estamos cuidando do futuro da nossa cidade. Aqui os jovens que tiverem vontade vão poder realizar atividades esportivas depois que frequentarem a escola, da mesma forma que as crianças e adolescentes vão ter a opção de participar de atividades culturais na Praça das Artes”, declarou o prefeito.

A Praça das Artes é outro complexo em obras, no Jardim dos Camargos, onde haverá espaços dedicados à música, dança, artes visuais e exposições, com um grande teatro, salas de aulas e de ensaios, estúdio, entre outros recursos culturais.

O secretário de Obras, Beto Piteri, responsável pela construção do Complexo Esportivo, deu mais detalhes sobre o que funcionará no local. “Essa é uma obra ‘padrão Barueri’, como todas que estamos fazendo na cidade”, afirmou.

Piteri adiantou que vai ter um ginásio com capacidade para mais de três mil pessoas sentadas, quadra poliesportiva, pista de atletismo, campo de futebol, entre outros espaços esportivos para a prática de várias modalidades. “É dessa forma que nosso governo cuida das famílias e das próximas gerações”, completou.

Ao lado da construção do complexo, será construído ainda um piscinão para contenção de enchentes, em cima do qual haverá o campo de futebol. De acordo com o prefeito, essa obra está em fase de contratação.

Projeto inovador

O secretário de Esportes, Tom Moisés, disse que o projeto é inovador. “Minha equipe fez um projeto inédito e rapidamente recebeu o apoio do prefeito.” Moisés se refere à estrutura da construção, que tem cinco pavimentos, além de um outro que abrigará caixa d’água, equipamentos de ar-condicionado, entre outros.

São mais de 1.100 toneladas de aço para a estrutura, em 18 mil metros quadrados de área construída, explica o engenheiro responsável, André Brandão Pontes.

O Complexo Esportivo terá ainda amplo estacionamento, alojamento para atletas, espaço para ginástica artística, artes marciais, sala vip para autoridades, espaço de atividades para adultos, como pilates, alongamento e ginástica. A previsão é de que a obra fique pronta em março do próximo ano.