Caminhada Rosa acontece neste sábado, dia 21

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Mulher, promoverá no dia 21 de outubro (sábado) mais uma edição da Caminhada Rosa. A partida será às 8h30 em frente à Praça das Artes, situada na avenida Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.

A ação faz parte da extensa programação em prol do Outubro Rosa 2023. Neste ano, o tema da campanha é “Um mês para lembrar, o ano todo para prevenir”. Confira a agenda completa AQUI .

A Caminhada partirá da Praça das Artes com destino à Secretaria da Mulher (rua Sebastião Davino dos Reis, 756 – Vila Porto). O objetivo é chamar a atenção sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.