Shopping em Alphaville terá programação especial e gratuita para as crianças com a presença de personagens mágicos neste sábado

Kids Club do Alpha Square Mall destaca, no dia 21 de outubro, o Encontro com as Fadas, além de brincadeiras divertidas, como: oficinas de culinária e de atirador de bolinhas, cantiga de roda, bolhas de sabão gigante, contação de histórias, entre outras.

As famílias que passarem pelo Alpha Square Mall, em Alphaville, no sábado 21 de outubro, terão uma surpresa encantadora no Kids Club, a presença de personagens caracterizados interagindo e fotografando com os visitantes durante o Encontro com as Fadas, que acontecerá das 15h às 17h, em meio ao jardim do mall.

A garotada ainda irá se divertir com as brincadeiras gratuitas da programação infantil que, a cada final de semana, promove tardes de entretenimento com atividades lúdicas. Para o próximo sábado, além do Encontro com as Fadas, haverá oficinas de decoração de bolo de cenoura, onde os pequenos vão colocar a mão na massa e soltar a criatividade durante o processo de decoração. Será realizada em parceria com o Empório Espaço de Minas, loja que fica no shopping. A atividade acontecerá das 15h às 17h, com vagas limitadas e, para participar, basta se inscrever através do link https://bit.ly/46Cej3m.

Completando a tarde de diversão da garotada, o Kids Club ainda terá atividades, como: cantiga de roda, bolhas de sabão gigante, contação de histórias, desenhos para colorir, brincadeiras de época, oficina de atirador de bolinhas, entre outas.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Kids Club do Alpha Square Mall

Atrações gratuitas

Todo sábado, das 13h às 17h

Dia 21 de outubro – destaques

Oficina de decoração de bolo – Empório Espaço de Minas – das 15h às 17h

Encontro com as Fadas – das 15h às 17h

