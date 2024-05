Campanha do Agasalho de Barueri já começou

Foto: Robson Alvarenga/ Secom

No dia 7 de maio o Fundo Social de Solidariedade de Barueri e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) iniciaram a Campanha do Agasalho “Tudo Novo 2024”. Desde então, quatro distribuições foram realizadas com a entrega de 2.494 cobertores, o mesmo número de mantas de microfibra e 1.428 peças de moletom.

Os primeiros beneficiados foram idosos do Parque da Maturidade José Dias da Silva, os garis, trabalhadores da Cooperyara e bolsistas do Programa ReNascer. Já na terça-feira, dia 14, a entrega aconteceu na Horta da Gente.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan estava acompanhada do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Paulo Roberto da Silva e da conselheira do Fundo Social, Damaris Piteri.

Ao falar aos bolsistas das turmas anteriores e dos novos integrantes da 7ª turma, ela ressaltou a importância do trabalho que eles desenvolvem produzindo hortaliças destinadas às famílias mais vulneráveis da cidade.

“Estou feliz porque além desta entrega, estamos recebendo os novos integrantes desse Programa que saiu do coração da gente. A oportunidade de capacitação que este lugar oferece é também uma chance de mudança na vida de vocês”, frisou, Sônia.

Desde 2007, somente roupas novas são distribuídas. Nesta primeira fase, a Sads vai adquirir 27.500 cobertores e 9.200 mantas. Além disso, a expectativa é de que as 25 alunas que já concluíram os cursos e as instrutoras dos Núcleos de Moda, confeccionem 40 mil peças novas de moletom. Enquanto estiverem costurando os agasalhos, receberão uma bolsa-auxílio no valor de um salário mínimo (R$1.412,00).

Segundo Sônia Furlan, a ideia é atender 32 bairros e 16 Organizações da Sociedade Civil, além de projetos, Secretarias e famílias mais vulneráveis socialmente que estão cadastradas nos Cras´s e Creas. A Campanha deverá ser encerrada em agosto.

“Nós necessitamos da colaboração, da participação de todos vocês nos doando, não apenas roupas novas, mas também roupas usadas, utensílios, artigos de decoração, móveis e tudo que estiver em bom estado. Através do Bazar Permanente que funciona aqui na Sads, reverteremos toda essa venda em prol da Campanha do Agasalho”.

Para contribuir com o Bazar Permanente do Espaço Colaborativo ligue para (11) 4199-2818.