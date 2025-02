CCR ViaOeste reforça conscientização para motociclistas com ações educativas em Barueri-SP

Foto: CCR ViaOeste



A CCR ViaOeste, em parceria com a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a SEMURB – Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri-SP, promoverá uma série de ações voltadas à conscientização de motociclistas durante a semana no município de Barueri-SP. O objetivo é reforçar a importância de um trânsito mais seguro para o público de duas rodas, abordando práticas defensivas e comportamento responsável nas vias.

As iniciativas ocorrerão em locais estratégicos da cidade, com duas ações simultâneas para ampliar o alcance do público-alvo. Durante as atividades, os motociclistas participarão de um quiz interativo sobre segurança viária e receberão brindes. Além disso, serão distribuídos materiais informativos com orientações sobre pilotagem segura e prevenção de acidentes.

“O público de motociclistas exige uma atenção especial quando falamos de segurança viária. Essas ações educativas são fundamentais para fomentar um trânsito mais seguro, reduzindo riscos e conscientizando sobre a importância de comportamentos preventivos”, destaca Vinicius Nevoa, Gerente de Atendimento e Operações da CCR ViaOeste.

A CCR ViaOeste reforça seu compromisso com a preservação de vidas e a promoção da segurança viária, realizando campanhas e ações educativas que contribuem para um trânsito mais responsável.

Cronograma das ações:

Data

Horário Local Segunda-feira (03/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Alameda Tocantins 78, Alphaville Industrial Segunda-feira (03/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Av. Henriqueta Mendes Guerra, 472, Vila São João Terça-feira (04/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Alameda Madeira, 55, Alphaville Industrial Terça-feira (04/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Alameda Tocantins 78, Alphaville Industrial Quarta-feira (05/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Av. Henriqueta Mendes Guerra, 472, Vila São João Quarta-feira (05/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Alameda Madeira, 55, Alphaville Industrial Quinta-feira (06/02) 10h às 12h Avenida Piracema, 772, Tamboré Alphaville Quinta-feira (06/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Alameda Tocantins 78, Alphaville Industrial Quinta-feira (06/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Av. Henriqueta Mendes Guerra, 472, Vila São João Sexta-feira (07/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Alameda Madeira, 55, Alphaville Industrial Sexta-feira (07/02) 09h às 18h Espaço Motoboy – Alameda Tocantins 78, Alphaville Industrial

Serviços

