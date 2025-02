Para aproveitar o Verão, rede de botecos Mané presenteia clientes com canga para curtir a estação

Fotos – Estudio On

Além do brinde personalizado, os consumidores também encontram até dia 20 de março combos exclusivos para desfrutar das altas temperaturas

Para celebrar a estação mais quente do ano, o Mané, rede de botecos que nasceu para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco, traz toda a atmosfera de um local perfeito para quem não abre mão de um bom drink, cerveja gelada, variedade de petiscos e uma vibe descontraída na campanha “Mané é a minha praia”, com combos exclusivos e um brinde especial que é a cara da temporada: uma canga exclusiva para curtir a estação.

Na compra de qualquer um dos combos participantes da ação, de 20 de janeiro a 20 março, ou enquanto durarem os estoques, o consumidor pode levar uma canga exclusiva personalizada. Com duas opções de combos que unem sabor, praticidade e o estilo Mané, os clientes podem aproveitar esse momento único para saborear petiscos especiais, bebidas geladas, com grande estilo. Confira:Combo 1: escolha entre o clássico Mate do Mané (sem espuma), um chope Amstel 300ml ou uma Amstel Ultra, acompanhados de um Smash Burger ou da crocante Pipoca de Couve-flor, por R$ 45,00. Combo 2: para os fãs de frutos-do-mar, a rede traz Pipoca de Camarão, que pode ser combinada com bebidas refrescantes, como o clássico Mate do Mané (sem espuma), ou um chope Amstel 300ml, ou uma Amstel Ultra. Disponível por R$83,00.

Para Bruno Gorodicht, diretor de novos negócios do Grupo Impettus, holding que detém a marca Mané, além das marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Momento Bendito, a ação é uma oportunidade de presentear os clientes. “O Mané é mais que um lugar, é uma experiência. Nosso público se identifica com a nossa energia leve e de boas vibrações, seja para tomar um chope ou para esticar o dia com os amigos. Por isso, pensamos nessa ativação, que combina sabor, praticidade e um brinde que transforma qualquer ida à praia ou piscina em um momento ainda mais especial”, explica o executivo.

Sobre o Mané

Criada em 2019, a rede de botecos Mané nasceu a partir da expertise de três amigos que já atuavam no ramo de franquias. Os empreendedores Daniel Bittencourt, Arianne Bastos e Eduardo Oliveira criaram o Mané para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Em junho de 2021, a rede foi integrada ao grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Momento Bendito, para ser franqueada por todo o Brasil. Atualmente, conta com 27 unidades e mira expansão na região Sudeste. Mais informações aqui.