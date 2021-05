CCR ViaOeste tem vaga de trabalho para PCD

Foto: Divulgalção

Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer o cadastro no site da concessionária

A CCR ViaOeste está com vaga aberta para Pessoas com Deficiência (PcD) para atuar na área de Segurança do Trabalho da concessionária. O grau de instrução desejável para o candidato é ensino médio completo, com conhecimento em Pacote Office. Outro diferencial (não obrigatório) é possuir Carteira Nacional de Habilitação da categoria B. Deve residir nas regiões de Barueri, Osasco, Itapevi, Jandira e Carapicuíba.

A empresa oferece salário compatível com a vaga, além de benefícios como vale alimentação/refeição, convênio médico e odontológico e seguro de vida em grupo. Os interessados em participar do processo seletivo para esta vaga devem enviar currículo para o e-mailwanderceia.xavier@grupoccr.com.br até o dia 17 de maio.