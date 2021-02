Comunicado à Praça – Publicação 01 de 03 de Extravio de Notas Fiscais

Comunicado à Praça – Publicação 01 de 03

Extravio de Notas Fiscais

Minel Mercantil e Industrial de Equipamentos Ltda ME, sociedade empresária limitada, constituída conforme as leis brasileiras, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.695.249/0001-82, com sede à Rua Adriano Augusto, nº 43 – Jardim Timbauhy, Barueri – SP, declara para os devidos fins de direito o extravio das notas fiscais de serviços – série A – numeração 2.751 ao 8.750 referentes à Inscrição Municipal nº. 5.00591-7, na Prefeitura Municipal de Barueri.”