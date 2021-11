Dia da Consciência Negra é celebrado em Barueri com festa, shows e artesanato

Fotos: Divulgação

Para celebrar o Dia da Consciência Negra a ONG Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade Contra a Intolerância Religiosa e Homofobia) em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo realizam neste domingo (dia 21 de novembro), Os shows começam às 13h mas a partir das 10h terão barracas e Praça de Alimentação funcionando! O evento será no estacionamento do Ginásio José Corrêa (av. Guilherme P. Guglielmo, 1.000 – Centro).

A 3ª Festa da Consciência Negra tem entrada gratuita e é voltada a toda família. Terá a presença de vários artistas locais, shows musicais, além de praça de alimentação com comidas típicas e muito artesanato com turbantes, tererés, tranças afro e acessórios em geral.

Durante a celebração haverá ainda apresentações de personalidades negras da cidade e a presença dos integrantes dos pavilhões das Escolas de Samba de Barueri.

Confira a Programação

13h – Abertura do Evento com DJ Buda

14h – Grupo de Pagode da Cidade Samba Quente

15h – Show LGBTQIA+ com Bia Sthefany, Marcos Pit e Carlinhos Show

15h30 - Flavinho Melo e Banda (Samba Rock)

16h30 - Mistura Fina Dançante (Black Music)

17h – Keílla Regina e Almirzinho (filho do Almir Guineto) Samba

18h – Encerramento com Almirzinho e Keílla Regina (Samba Raíz)

Sobre a data

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei Federal nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, em 1695, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco.

A data marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Trata também sobre avanços na luta do povo negro e a celebração da cultura afro-brasileira.