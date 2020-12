Guarda de Barueri realiza Operação Natal Mais Seguro

Foto: Robinson Alvarenga/ Secom

Para oferecer mais segurança e tranquilidade à população durante o período de festas de fim de ano, a Guarda de Barueri realiza a operação Natal Mais Seguro. O objetivo é diminuir os riscos de roubos ou furtos em áreas com movimentação comercial.

A ação conta patrulhamento ostensivo a pé na região central e com bloqueios em algumas vias do município para surpreender indivíduos em atividades ilegais ou que apresentem pendências com a Justiça.

Participam da operação conta o efetivo de 40 viaturas e cerca de 50 guardas, além do apoio da Guarda Ambiental e do Demutran.

Para o comandante da Primeira Companhia da Guarda, Leandro Lima de Jesus, responsável por monitorar a região central da cidade, a operação Natal Mais Seguro gera sensação de segurança na população de Barueri e no público flutuante. “A nossa intenção é minimizar o risco de roubos e furtos nas localidades. Vários pontos estratégicos estão sendo adotados pela Companhia a fim de que possamos atingir a nossa meta, que é garantir sempre o direito de ir e vir ao cidadão, sem que o mesmo corra nenhum risco”, informa o inspetor.

Mais segurança

Barueri investe na segurança da população e, mesmo durante a pandemia, o município não parou de realizar rondas ostensivas e diminuiu os índices de crimes na cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri, responsável pela Guarda Municipal, a redução foi de 88,89% em roubo de cargas, -27,47% no roubo agregado, -34,18% em outros roubos e -16,13% no furto de veículos.