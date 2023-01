A história da cantora Whitney Houston chega ao Iguatemi Alphaville com exposição itinerante

Foto: KBoing

Em comemoração ao lançamento do seu filme, atração gratuita traz curiosidades da vida e carreira da estrela

São Paulo, janeiro de 2022 – Entre os dias 01 à 06 de fevereiro, o Iguatemi Alphaville recebe a exposição ‘I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston’ com entrada gratuita. O público poderá desvendar as curiosidades sobre a cantora e sua carreira e ver de perto dois figurinos originais usados no filme pela premiada protagonista Naomi Ackie, que interpreta a lenda Whitney Houston em momentos inesquecíveis da carreira, como na gravação do clipe de “How Will I Know” e no show do Radio City Music Hall, de 1990.

O longa lançado no último dia 12 de janeiro, está em cartaz no Cinépolis do shopping.

A história é uma poderosa e triunfante celebração da incomparável Whitney Houston. Dirigido por Kasi Lemmons, assinado pelo escritor indicado ao Oscar Anthony McCarten, produzido pelo lendário produtor musical Clive Davis e estrelado pela ganhadora do Prêmio BAFTA Naomi Ackie, o filme é um retrato da complexa e multifacetada mulher por trás da voz. Da garota do coral de Nova Jersey a uma das mais recordistas e premiadas artistas de todos tempos, o público será levado para uma jornada emocionante pela vida e carreira de Whitney, com performances arrebatadoras e uma trilha composta pelos hits mais amados da diva.

Para conferir horários e dias das sessões acesse: https://iguatemi.com.br/campinas/cinema.

Serviço Exposição:

Local: Piso Tocantins, próximo a Arezzo

Endereço: Al. Rio Negro, 111

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h | domingos e feriados das 12h às 20h

Encerramento: 06 de fevereiro

