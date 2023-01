Iguatemi Alphaville anuncia programação de férias exclusiva para as crianças e adolescentes

Até o dia 31 de janeiro, empreendimento reforça a programação infantil com atrações que prometem entreter todas as idades

Os clientes do Iguatemi Alphaville já podem comemorar porque janeiro será um mês de diversão garantida. O shopping preparou uma programação recheada para crianças e adolescentes de todas as idades, com atrações que prometem muito entretenimento durante o período de férias escolares.

Até o dia10 de janeiro, a exposição Playmobil, que foi sucesso no ano de 2022, estará disponível para os clientes que ainda não visitaram. Entre os dias durante todo o mês de janeiro, o empreendimento traz opções como o espaço o Vila Animada, com atrações com oficinas de gastronomia, camarim e muitas gincanas.

E não para por aí! O Iguatemi Alphaville traz ainda opções como AZE GAMES, Jump Mania e Rally Kids, além de lojas como a PBKids e Zastras, que contam com um universo de brinquedos capazes de eliminar qualquer sinal de tédio durante esse período.

Para reforçar ainda mais as opções, o Cinépolis preparou uma programação exclusiva para as férias, que conta com grandes filmes como a Estreia de Gatos de Botas 2, que vão deixar o período de descanso dos estudos mais gostoso e divertido.

Oficinas Vila Animada

Ocorrerão de segunda à sexta, das 14h às 18h, no Piso Lazer

Segundas: Oficinas Gastronômicas

Terças: Camarim

Quartas: Gincana

Quintas: Camarim

Sextas: Oficina Criativa

Acesso:

“Playmobil Art Experience” – Exposição de arte com bonecos gigantes da Playmobil

Datas: até dia 10 de janeiro

Segunda: Fechado

Terça a quinta: Aberto apenas para visitação

Sexta a domingo – oficinas infantis Horário: 12 às 20h

Acesso Gratuito

Cinépolis Iguatemi Alphaville

Confira a programação completa e horários no site: https://iguatemi.com.br/alphaville/cinema

Sobre o Iguatemi Alphaville

Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com salas VIP e tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco.

Para mais informações, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/alphaville/