Sala Verde de Barueri é escolhida como exemplo de educação ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente

Foto: Fernando Foca/ Secom

A prática de educação ambiental realizada pela Prefeitura de Barueri foi selecionada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) junto com outras 86 de todo o Brasil para fazer parte do Projeto Salas + Verdes. A seleção foi realizada a partir do envio ao governo federal de um programa pedagógico que a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) desenvolve na Sala Verde Barueri, no Parque Ecológico.

A Sala Verde Barueri é um espaço voltado à realização de atividades culturais e educacionais de temática socioambiental. Trata-se, portanto, de um espaço educador que desenvolve estratégias e promove atividades de caráter cultural e ambiental, como contação de histórias, oficinas ambientais, palestras, cursos e teatro de fantoches.

Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Parque Ecológico Barueri (Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1600, Alphaville).

É no âmbito dessas atividades desenvolvidas que a iniciativa de Barueri está relacionada ao projeto do MMA. De acordo com o Ministério, a finalidade do Projeto Salas + Verdes é “incentivar a implantação de Salas para atuarem como centros de informação e formação ambiental, em consonância com as diretrizes prioritárias do Ministério do Meio Ambiente e os princípios da Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA)”.

Para o secretário da Sema, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), a aprovação do projeto de Barueri é o reconhecimento do trabalho desenvolvido no Centro de Educação Ambiental, que atende milhares de pessoas, especialmente estudantes de Barueri e de municípios vizinhos.

“Teremos mais um espaço como o da Sala Verde no Parque da Juventude para atender a população da região com atividades educativas socioambientais”, adiantou Bidu. O Parque da Juventude é uma área verde de 170 mil metros quadrados na região do Chácaras Marco que será inaugurada em breve.

Ainda de acordo com o MMA, a instituição selecionada no Projeto Salas + Verde recebe um certificado de participação, que dá credibilidade e fortalece sua atuação. “Além disso, facilita a articulação e o estabelecimento de parcerias para a realização local de outras atividades de educação e cidadania ambiental”.

Política Ambiental

O Centro de Educação Ambiental, onde fica a Sala Verde, é uma entre várias outras atividades que compõem a política ambiental de Barueri.

Cuidados com animais de estimação e silvestres, recuperação da camada vegetal do Município, reciclagem de material, com destinação correta do lixo são outras funções exercidas pela Sema.