Iguatemi Alphaville – Férias de Julho no Iguatemi Alphaville trazem atividades imperdíveis para crianças e adolescentes

Durante todo o mês, empreendimento reforça a programação com atrações que prometem entreter todas as idades

São Paulo, julho de 2023 – O mês de julho será animado no Iguatemi Alphaville, que preparou uma programação recheada de atividades lúdicas e divertidas para crianças de todas as idades. Durante todo o mês, o empreendimento reforça seu calendário com eventos que prometem preencher o período de férias escolares.

O Iguatemi Alphaville inova e traz para o público infantil as Oficinas Iguatemi, onde, a cada mês, um lojista parceiro trará brincadeiras diferentes. Em julho, especificamente nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 será a vez da garotada aproveitar as oficinas oferecidas pela Mr. Cheney, despertando seu lado chef confeiteiro e preparando seus próprios cookies. A oficina é gratuita e com vagas limitadas.

Não para por aí, o empreendimento também traz a ativação Cats Park, um parque indoor de recreação infantil com temática de gatinhos. O espaço é uma idealização do grupo BN Entretenimentos, em prol de divertir e animar a criançada com brinquedos e atividades lúdicas, em um mundo mágico envolto por gatos. A atração é paga e permanece de 7 de julho a 15 de agosto.

Já a Vila Animada traz programações especiais que vão despertar a criatividade e promover lazer e diversão para toda família. De segunda a sexta, dentro da brinquedoteca Vila Animada, no período de 03 a 28 de julho, das 15h às 19h, o espaço vai oferecer, sem custo extra, uma oficina diferente por dia para a criançada se divertir de montão! Confira a agenda de atividades:

Segunda-feira: Brincadeiras e gincanas;

Terça-feira: Pintura facial;

Quarta-feira: Oficina criativa;

Quinta-feira: Oficina gastronômica;

Sexta-feira: Oficina criativa.

Para as crianças e adolescentes que gostam de um bom filme, a Cinépolis preparou uma programação especial que conta com grandes estreias, como o tão aguardado Barbie, que chega às telonas do Iguatemi Alphaville no dia 20 de julho, além de filmes infantis como Elementos e Ruby Marinho.

Serviço Cats Park:

Crianças de 3 a 12 anos

Valores: 30 minutos = R$50,00 / 1 hora = R$ 70,00 / Minutos excedidos = R$2,00 por minuto

Observações gerais:

- Crianças com menos de 4 anos acessam o parque somente acompanhadas de um responsável

maior de idade. O acompanhante não paga ingresso.

- Crianças com Deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista – TEA acessam o parque

somente acompanhadas de um responsável maior de idade.

- Todas as crianças com deficiência ou TEA têm direito a meia-entrada e seus acompanhantes

não pagam. Para obter o benefício é preciso apresentar na bilheteria o RG (com a condição

informada no documento), atestado ou declaração médica.

- Gestantes, crianças com deficiência ou TEA têm prioridade na fila do parque.

Serviço Oficinas Vila Animada:

As atrações estão incluídas no valor da brinquedoteca.

Os valores da brinquedoteca são: 30 minutos por R$ 45,00 | 45 minutos por R$ 56,00 | 1 hora por R$ 67,00 | A cada 15 minutos excedentes, adicional de R$ 11,00.

Irmãos possuem 10% de desconto.

Diárias nas Férias (segunda à sexta): R$ 120,00 com lanche incluso.

A brinquedoteca oferece 10% de desconto para 1 hora e 20% para duas horas para os pais que forem ao cinema do shopping e apresentarem o ingresso na recepção da Vila Animada. O horário do filme tem que bater com o horário de permanência na Vila.

Sobre o Shopping Iguatemi Alphaville

Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com salas VIP e tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco.