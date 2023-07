Nota de Falecimento – Faleceu hoje, aos 73 anos, Beth Leite, dona do Beth Ballet de Alphaville

Foto: @bethballet

É com pesar que comunicamos o falecimento hoje, de Beth Leite, bailarina, professora e proprietária da Beth Ballet em Alphaville. Ao familiares e à equipe do Beth Ballet, desejamos muita força pela perda insubstituível da Beth, muito querida por tantos alunos e alunas formados por ela, e que passaram por lindas e inesquecíveis apresentações no Teatro Municipal de Barueri. Beth fundou a escola em 1976, premiada no Brasil e no exterior, treina dançarinos em diversas técnicas. Ontem, Beth Leite completou 73 anos de uma vida repleta de realizações no mundo das artes. Deixará muitas saudades.

A Cerimônia de Despedida para homenagear o seu legado, vida e história será realizada a partir das 13h30 de hoje, dia 19, até as 17h30 no Memorial Parque Paulista, Rua Suécia, 56 – Jardim Mimas, Embu das Artes/SP.