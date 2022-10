Ingressos para salas de cinema vip do Iguatemi Alphaville terão preço único de R$ 24,90 até 12 de outubro

Promoção da rede Cinépolis também terá combo VIP à R$ 49,90 e os ingressos podem ser adquiridos a nas bilheterias, ATMs ou por meio do site.

O Shopping Iguatemi Alphaville, que tem o melhor cinema da região com a exclusiva Sala Júnior, salas VIP e com tecnologia 3D, está participando da promoção “As Melhores Salas de Cinema do País pelo Menor Preço!”, da rede Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina e a rede com o maior número de salas VIP do Brasil, que acontecerá do dia 06 a 12 de outubro. Na ação especial, os ingressos para todas as salas VIPs terão preço único de R$ 24,90 e o combo VIP composto por 1 balde de pipoca, 2 bebidas de 1L cada e 2 porções de nachos custará R$ 49,90.

Durante o período da ação, o público terá a oportunidade de conferir a estreia de “Amsterdam” com Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, do nacional “Os Suburbanos” com Rodrigo Sant’anna e Babu Santana, da animação “As Aventuras de Tadeo e a Tabua de Esmeralda”, terceiro longa da franquia e o terror “Morte, Morte, Morte”. Além de outros filmes em cartaz como: “Mulher Rei”, “Não Se Preocupe, Ǫuerida”, “Sorria”, “A Ǫueda” e “Caça Implacável”.

A experiência nas salas Cinépolis VIP do Iguatemi Alphaville se inicia nas bilheterias exclusivas para compra de ingressos. A seguir, há um lobby próprio para esperar pelo horário da sessão ou para curtir a bomboniere VIP, que possui um cardápio diferenciado de alimentos e bebidas, que inclui sanduíche de pernil, boneless chicken, crispy gouda e mini hot dog com batatas smiles, que também estarão com preços promocionais.

Além disso, a rede é a única a oferecer serviço de atendimento dentro das salas VIP, direto na poltrona. Assim, os clientes podem ser servidos em suas poltronas antes do início do filme, solicitando qualquer serviços da bomboniere, incluindo os pratos VIP. A jornada fica completa, quando os clientes podem relaxar em suas poltronas de couro totalmente reclináveis, que tem comando elétrico para que se escolha o ângulo ideal, e braço removível.

“Com a promoção ‘As Melhores Salas de Cinema do País pelo Menor Preço’, queremos proporcionar aos nossos clientes a oportunidade de viver a experiência Cinépolis VIP com Todo conforto das salas, o serviço diferenciado, o cardápio especial e, apenas nessa semana, com preços super competitivos”, comenta Juliano Russo, diretor comercial e de marketing da Cinépolis Brasil.

Serviço “As Melhores Salas de Cinema do País pelo Menor Preço!”

Em todas as sessões das salas Cinépolis VIP 2D e 3D. Data: de 06 a 12 de outubro.

Preço dos ingressos: R$ 24,90.

Preço do combo VIP: R$ 49,90 composto por 1 balde de pipoca, 2 bebidas de 1L cada e 2 porções de nachos.

Produtos do cardápio VIP com desconto: Crispy Gouda – R$ 25,00 | Boneless Chicken – R$ 25,00 | Sanduiche de Pernil – R$ 29,00 | Mini Hot Dog com batatas SMILES – R$ 29,00

Para mais informações sobre a promoção, o regulamento pode ser consultado no site da Cinépolis.

SOBRE A CINÉPOLIS

A Cinépolis é a maior operadora de cinemas da América Latina, com um total de 861 cinemas, 6.647 salas 100% digitais, em dezenove países. Desde sua chegada ao Brasil em 2010, é a rede com maior crescimento no mercado. Atualmente, opera 57 cinemas em todo o Brasil com 423 salas, com marcas destaque como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior. A Cinépolis é a maior operadora de salas VIP do mundo e, no Brasil, foi a pioneira na implantação da tecnologia 4DX – que permite o movimento das poltronas e gera mais de 20 efeitos especiais sincronizados com o filme. Em 2022, pela quinta vez, o Cinépolis JK Iguatemi foi eleito pelo Guia da Folha como o melhor cinema da cidade de São Paulo (2015, 2017, 2018, 2020 e 2022) e sua sala IMAX foi apontada duas vezes como a melhor sala individual do circuito (2020 e 2022). Foi escolhida como a “Melhor Sala Premium” de São Paulo pelo Guia Divirta-se (2019 e 2017). Em 2016 e 2017, a rede Cinépolis ficou em 1º lugar no “Prêmio Estadão Melhores Serviços”, na categoria redes de cinema. A constante inovação e o bom desempenho são reconhecidos com diversos prêmios, dentre eles: Melhor Exibidor por quatro anos consecutivos (2011, 2012, 2013 e 2014), concedido no Prêmio ED (Exibição & Distribuição), realizado pelo Sindicato das Empresas Exibidoras do Estado de São Paulo.

SOBRE O IGUATEMI ALPHAVILLE

Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com a exclusiva Sala Júnior, salas VIP e com tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco.

