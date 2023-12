Magia do Natal toma conta do Iguatemi Alphaville

O Natal, a época mais mágica do ano, já tomou conta do Iguatemi Alphaville. Desde o dia 15/11, os clientes podem se encantar com a tradicional decoração natalina, visitar o Trono do Papai Noel e ainda aproveitar uma programação repleta de atividades para toda a família. Agora, para tornar este momento ainda mais especial, o Iguatemi Alphaville, em parceria com o Cartão XP Visa Infinite, está iniciando sua promoção “Compre e Ganhe”.

Desde o dia 8 até 24 de dezembro, clientes Iguatemi One que realizarem compras com valor acima de R$800, serão presenteados com um Panettone Pati Piva de 908g, com massa de fermentação natural, gotas e recheio cremoso de chocolate. Além disso, os consumidores receberão números da sorte para concorrer a cinco vales-compra no valor de R$ 10.000 cada um.

Para participar das duas ações, basta cadastrar os cupons fiscais com CPF no aplicativo Iguatemi One ou no Posto de Troca localizado no Piso Rio Negro. O limite é um Panettone por CPF e a troca está sujeita à disponibilidade de estoque. Os clientes dos Cartões XP Visa Infinite receberão um Panettone extra e ganharão números da sorte em dobro para concorrer ao sorteio dos vales-compra.

“Este momento é sempre muito especial e, a cada ano, nos empenhamos para levar a magia do Natal para todos aqueles que visitam os nossos empreendimentos. Reforçando o nosso compromisso em sempre proporcionar experiências únicas e exclusivas, esse ano temos ainda o Cartão XP Visa Infinite como nosso parceiro oficial, trazendo ainda mais benefícios e novidades nessa época que é sempre tão aguardada pelos nossos clientes”, comenta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi.

Tendo a responsabilidade social como um dos pilares de atuação, a Iguatemi irá mais uma vez incentivar a solidariedade. Este ano, as doações poderão ser realizadas por meio do site abacashi.com e todo o valor arrecadado será revertido para a instituição Lar das Crianças, que visa dar oportunidades de desenvolvimento para 500 crianças e jovens, levando a magia do Natal também àqueles que mais precisam.

“Queremos celebrar a importância dos encontros e de aproveitar o momento presente com aqueles que amamos. Para reforçar nossa mensagem em torno da magia do Natal, convido a todos a participarem dessa campanha conosco para juntos fazermos com que essa data seja mágica para muito mais pessoas”, conta Biancamano.

Participe e faça sua doação pelo Iguatemi One!

O programa de relacionamento Iguatemi One proporciona para seus participantes acesso a diversos descontos e benefícios exclusivos, por meio de serviços e parceiros em áreas como moda, gastronomia, wellness, arte e cultura, lifestyle e experiências. Para participar da promoção de Natal, basta fazer o download do aplicativo, disponível nos dispositivos Android e iOS, clicar no banner da campanha e cadastrar seus cupons ficais com CPF. Além disso, os clientes que quiserem participar da ação de responsabilidade social também poderão usar o aplicativo Iguatemi One para fazerem suas doações direto para a instituição apoiada.

Filme de Natal reforça que a magia da época é estarmos juntos

Os momentos vividos dentro dos shoppings da Iguatemi são mágicos. Seguindo o conceito “Somos O Que Vivemos”, presente nas últimas comunicações da companhia, o filme da nova campanha foi desenvolvido para mostrar como a data pode ser celebrada de forma leve e divertida, evidenciando o valor do tempo e a importância da conexão com quem amamos. Desenvolvido pela agência DAVID, o filme de 30 segundos conta a história de uma mulher, protagonizada por Malu Borges (influenciadora digital e parceira da Iguatemi) que está fazendo as compras de Natal. Até que, por um descuido, deixa um de seus presentes escapar. A caixa percorre os corredores, passando por meio das cenas natalinas do shopping quando, magicamente, encontra Marcia, mãe da protagonista, e seu marido, João, unindo a família de forma inesperada em um momento emocionante. A peça é assinada com a frase “A Magia do Natal é Estarmos Juntos”, reforçando o encanto do tempo vivido em família. A campanha ainda conta com mais dois filmetes que resgatam as histórias retratadas nas campanhas de Dia dos Namorados e do Dia dos Pais, conectando os personagens que viveram estes momentos ao Natal. A veiculação ocorrerá nas principais plataformas de TV, portais e OOH, além de permear a presença digital e física dos 14 shoppings e dois outlets da rede Iguatemi e também do e-commerce Iguatemi 365.

Sobre a Iguatemi A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e quatro torres comerciais que juntos totalizam 727 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 490 mil m², além do seu marketplace, o Iguatemi 365, operação que nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal. A Companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.

Sobre o Lar das Crianças Instituição sem fins lucrativos, que visa dar oportunidades de desenvolvimento para 500 crianças e jovens dos quatro anos até seu encaminhamento profissional, oriundos de famílias em vulnerabilidade social, no contraturno escolar, preparando-os para realização de seu projeto de vida pessoal.

Sobre o Iguatemi Alphaville Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com salas VIP e tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco. Para mais informações, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/alphaville/