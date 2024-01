Prefeito Marcos Tonho inaugura nova sede da Secretaria da Mulher e da Família em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba inaugurou nesta terça-feira, 19/12, a nova sede da Secretaria Municipal da Mulher e da Família (SMMF), instalada na Rua Padre Luís Alves de Siqueira e Castro, 205 – Jardim Parnaíba. O objetivo da gestão, com a entrega do terceiro equipamento público da pasta, é proporcionar à mulher parnaibana uma evolução no atendimento, por intermédio da oferta de políticas públicas inovadoras, em meio a atuação de uma secretária e profissionais altamente qualificados.

“A Secretaria da Mulher está linda, são mais de 10 salas com os mais variados cursos e oportunidades para a mulher parnaibana, tem salas de ginástica, orientação jurídica, tudo preparado com muito amor, com muito carinho, que a população receba essa Secretaria de presente de Papai Noel, antes do Natal, que receba de braços abertos; aproveitem esse presente”, destacou Selma Cezar, secretária da Mulher e da Família.

Com uma infraestrutura estrategicamente distribuída em três andares, a nova sede da Secretaria da Mulher e da Família conta com auditório, salas de pilates e bem estar, de movimento, rodas de conversa, orientação jurídica, multiuso, saber, Casa Rosa, coworking (cursos de mídias digitais), assessoria, coordenação e comunicação.

“As mulheres da nossa cidade tem um diferencial, tem que ser bem cuidada quando eu recebi a missão do nosso amigo e companheiro Elvis, ele falou: ‘Marcão temos que melhorar a vida das mulheres da nossa cidade’, e junto com a vice-prefeita Rosália, a secretária Selma e a secretária adjunta Andréa, o trabalho é levar dignidade, mas acima de tudo, respeito para todas as mulheres parnaibanas”, ressaltou o prefeito Marcos Tonho.

Com a missão de realizar projetos voltados ao bem estar e a qualidade de vida da população feminina, acima de 16 anos, a SMMF oferece cursos de artesanato, moda, gastronomia, estética, workshops, além do programa Parnaíba Mais Leve e da Casa Rosa, destinada ao acolhimento da mulher diagnosticada com câncer.

“Santana de Parnaíba é uma cidade que está crescendo cada vez mais e pensa muito no morador. Além da satisfação de morar aqui, agora esse espaço maravilhoso que vai dar uma oportunidade enorme para as mulheres empreendedoras, e é o que mais precisa hoje”, observou Isabel Motta, Consultora de Imagem, moradora do Residencial Alphaville 6 há mais de 30 anos.

A cerimônia de inauguração da sede da SMMF foi prestigiada pelo convidado especial Elvis Cezar, apresentador do programa Brasil que Faz, veiculado na Band, pelos vereadores Adauto Pessoa, Gino Mariano, Marcos Moraes, Roque da Lenha, Vieirinha, por secretários municipais e moradores.

Além da nova sede, a Secretaria da Mulher e da Família segue com os atendimentos na antiga Secretaria (direcionada ao SEBRAE Aqui e a realização dos cursos de moda e culinária), e no Núcleo Fazendinha.

“O que precisa se falar aqui é que o Brasil está arrecadando 20% a menos de receita em todas as cidades, e o prefeito está fazendo um investimento gigantesco para cuidar de mulheres e de famílias”, concluiu Elvis Cezar, apresentador de TV.