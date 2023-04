Maio chega com as Feiras de Adoção de Pets em vários pontos de Barueri

Foto: Secom

As Feiras de Adoção de Pets estarão em vários pontos de Barueri também no mês de maio. Organizadas pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) em conjunto com o Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), elas têm o objetivo de aproximar pessoas de animais em situação de abandono. Todas acontecem das 10h às 15h nos dias e locais indicados abaixo:

- Dias 5 e 19, na Sodimac do Tamboré – alameda Araguaia, 1.801.

- Dias 6 e 7, no Parque Dom José – rua Ângela Mirella, 500, no Jardim Barueri.

- Dias 12 e 26, no Centro Comercial de Alphaville, na Praça dos Cravos - Calçada Flor de Lótus, 78 – Alphaville Comercial.

- Dia 13, no Parque Taddeo Cananéia – rua Chico Mendes, 237, no Parque Imperial.

- Dias 20 e 21, no Parque Ecológico de Alphaville – avenida Dr. Dib Sauaia Neto, 1600.

- Dia 27, no Shopping Flamingo – alameda Araguaia, 762, em Alphaville.

- Dia 28, em frente ao Supermercado Japão – Estrada Velha de Itapevi, 4296, no Jardim Paulista.

Como levar seu pet para casa

Funciona da mesma forma das adoções presenciais, nas quais o futuro tutor escolhe o animal de sua preferência, apresenta um documento de identificação com foto, assina um documento de posse responsável assumindo a tutela definitiva do pet e, finalmente, o leva para casa.

Adoções no Cepad

Além das feiras é possível adotar um cachorrinho ou um gatinho diretamente na unidade 1 do Cepad, que abre a semana toda, incluindo sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. O Cepad fica na rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos.

Também é possível fazê-lo pelo Adota Delivery, serviço que oportuniza a adoção de pets por meio das redes sociais no Instagram e no Facebook. Nesta modalidade, a entrega do animalzinho é feita pela equipe do Cepad na casa do novo tutor, desde que esteja a uma distância de até 32 quilômetros da unidade.

O secretário da Sema, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), reforça a importância de adotar esses animais que já sofreram muito com o abandono, dando-lhes uma nova oportunidade de vida. “Esse ato de amor tira os animais das ruas e lhes entrega a um lar promovendo uma troca entre tutor e pet, na qual o animal ganha uma família e retribui com muito amor e carinho esse cuidado promovido pelos novos responsáveis. Além disso, esse ato permite que o Cepad possa manter o seu trabalho, pois só com a adoção novas vagas são liberadas no Centro”, comenta Bidu.