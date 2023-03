Barueri 74 anos: trabalho árduo faz município colecionar prêmios e liderar rankings

- Prêmio internacional “Cidade Amiga dos Animais” – Ong Proteção Animal Mundial (World Animal Protection)

- 5º maior PIB do Estado de São Paulo e 15ª do Brasil – IBGE

- Alunos de Barueri conquistam 5º lugar do país no campeonato Khan Academy

- Cidade mais competitiva do país no Ranking de Competitividade dos Municípios -Centro de Liderança Pública (CLP) e Sebrae

- Instituto de Previdência de Barueri está entre os 10 mais bem avaliados do país – Ministério da Economia

- Melhor município do país para investir no comércio e 2º para investir no setor de serviços – Urban Systems / Revista Exame

- Conquista do Selo A3P por ações ambientais – Ministério do Meio Ambiente