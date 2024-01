Meio Ambiente reforça a divulgação do programa de Coleta Seletiva de Barueri

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), em parceria com a empresa URE Barueri, reforça a divulgação e o trabalho da coleta seletiva no município com a realização de uma campanha informativa sobre o assunto. Em reunião ocorrida na manhã de quarta-feira, dia 12, na Sema, foram discutidas as ações para o reforço da coleta de materiais recicláveis.

O secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Marco Antonio de Oliveira (Bidu), conta que “o objetivo é aumentar a reciclagem em Barueri com uma ação mais direta de informação, de levar conhecimento à população, onde a Sema em parceria com a URE Barueri possa aumentar os índices de reciclagem. Vamos fazer com que o material reciclável gere renda, então essa é a proposta, de promover uma ação positiva”.

Quem também reforça essa ideia é o diretor do Departamento Técnico de Planejamento Ambiental, Edson Oliveira da Silva. “A nossa meta é implementar essa campanha de incentivo, de sensibilização da população, a fim de que ela coopere com a nossa coleta seletiva e os nossos índices aumentem, porque, normalmente, eles estão girando em volta de 3,5% a 4% de materiais recicláveis recuperados entre todo o resíduo sólido urbano gerado na cidade. Esse trabalho de recuperação já acontece há alguns anos e acreditamos que essa ação de educação ambiental promoverá uma elevação desses índices”.

Dentre as práticas comentadas sobre campanha de divulgação da coleta seletiva, podemos falar sobre: a distribuição de material impresso de porta em porta; a fixação de cartazes nos condomínios e a circulação de carros de som, um dia antes da coleta seletiva, nos bairros, para que os moradores colaborem com a colocação do lixo reciclável, nos dias e horários corretos, por exemplo, se o caminhão passa no Jardim Mutinga na terça-feira, o carro de som circulará pelo bairro na segunda-feira, alertando a população sobre o material para o dia seguinte.

Como funciona a Coleta Seletiva?

Ela ocorre com a circulação de veículos de coleta nos bairros, conforme página da Sema, no portal da Prefeitura de Barueri, ela ocorre em 100% de Barueri. Após o recolhimento dos materiais nos bairros, eles são encaminhados à Cooperyara, cooperativa responsável pela separação e venda dos itens recebidos para manter a própria instituição, que assiste várias famílias que obtém o seu sustento através deste trabalho.

Reciclar é essencial

A separação e o destino correto de vários materiais que podem ser reciclados, sendo os mais comuns: papel, plástico, metal e vidro, retira-os das ruas e evita seu possível envio a aterros sanitários. Estes materiais quando não destinados corretamente, poluem o ambiente e levam muito tempo para se decomporem, causando diversos prejuízos socioambientais.

Ampliação do serviço