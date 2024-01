Shopping em Barueri oferece ação de férias com diversos esportes de praia

As atividades acontecem nos dias 13 e 20 de janeiro no Parque Shopping Barueri

O Parque Shopping Barueri, ao lado da Arena Nacional, preparou uma programação imperdível de férias repleta de esportes, jogos e muita diversão para a criançada. Nada melhor que começar o ano praticando uma nova atividade e fazendo novos amigos!

O empreendimento vai oferecer a ação Beach Sports Kids, uma experiência inesquecível com muito esporte, areia e diversão na unidade da Arena Nacional do shopping. O evento será dividido em três quadras com as estações de esportes. Nelas, todas as crianças poderão aproveitar o circuito passando por três atividades: Beach Tennis, Futevôlei e Condicionamento Físico e Recreativo.

A ação acontece nos dias 13 e 20 de janeiro nos horários 14h, 15h30 e 17h. Para participar, basta se inscrever aqui pelo valor de R$50 garantindo, além da participação, camiseta exclusiva, gym bag e medalha. A ação é oferecida para crianças de 3 a 12 anos na Arena Nacional, piso L3.