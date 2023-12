Natal Encantado de Barueri começa sábado, dia 9

Foto: Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), dá início neste sábado (dia 9), na programação do Natal Encantado edição 2023. A partir das 19h, a árvore de Natal de 33 metros de altura e toda a estrutura do local prometem de fato encantar a população.

14/12. Coral Infantil de Barueri 15/12. Vítor Isavans e D.Tchosen 16/12. Priscila Maney 17/12. Pagode do Zóio 20/12. Derico e Quarteto 21/12. Beto e Leandro 22/12. Projeto Rock (encerramento)

Os shows de artistas famosos, como o Padre Fábio de Melo, o grupo Raça Negra, entre outros, acontecerão no palco montado em frente ao Ginásio José Correa, sempre às 20h30, confira:

Importante ressaltar ainda que a decoração natalina também estará presente no Parque Dom José, no Parque Linear e no Ginásio José Correa.