Santana de Parnaíba sedia a terceira edição do Jogo das Estrelas Brasil

Foto: Secom

Na última sexta-feira, 8/12, Santana de Parnaíba sediou a terceira edição do Jogo das Estrelas Brasil, o evento reuniu astros da música, esporte e televisão. A partida que foi transmitida pelo SporTV aconteceu no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva que possui uma moderna estrutura e capacidade para mais de 7 mil pessoas e conta com grama sintética, iluminação de LED, vestiários, cabine de imprensa e estacionamento.

Com objetivo de arrecadar alimentos para as famílias que mais precisam no município, o jogo beneficente foi entre os amigos do Moscardo e Wesley, ambos jogadores do Corinthians, e amigos do Wellington Rato, jogador do São Paulo e o influencer Racha, torcedor influencer do São Paulo. O time vencedor da partida foi dos amigos de Wellington Rato e Racha” que venceu o time os dos amigos de Wesley e Moscardo por 7 a 4.

Na ocasião também estiveram presentes Matheus Bidu, Edmílson (foto), Dentinho, Formiga, Estevão, Mineirinho e Rogerinho. Houve a presença ainda do ator Caique Aguiar, do apresentador de TV Elvis Cezar, do cantor Mc Biel e dos influencers Jukanalha, Boca de 09, João Sgarbi, entre outros.

A entrada do evento foi trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados ao Fundo Social de Solidariedade e neste ano foram arrecadados aproximadamente 3 mil quilos de alimentos. O prefeito Marcos Tonho marcou presença no evento e ficou muito feliz com a iniciativa em prol da solidariedade. A lém da arrecadação de alimentos para as famílias, a prefeitura realiza anualmente a entrega das Sacolinhas de Natal com o intuito de alegrar o Natal das famílias parnaibanas, as crianças inscritas recebem sacolinhas contendo roupas, sapatos e brinquedos novos.