Operação entre forças de segurança de Barueri garante mais proteção na rodovia Castelo Branco





Foto: Robson / Secom

Durante a última semana um grupo de indivíduos foi flagrado jogando pedras e outros objetos nos veículos que passavam pela rodovia Castelo Branco no trecho entre o km 16 e km 23.

De acordo com o comandante da 4ª Companhia do 5º Batalhão de Policia Rodoviária em Barueri, os infratores sobem nos muros que beiram a rodovia e se escondem em um local de difícil acesso e visibilidade. “Nós estamos agindo conjuntamente com a Polícia Militar e as Guardas Municipais de Osasco e Barueri para inibir a ação dos infratores, mostrando que estamos atentos à situação”, explicou o capitão Franco.

As equipes especializadas da Guarda Municipal de Barueri também têm realizado operações táticas nos bairros que margeiam a rodovia. “Temos dedicado tempo na divisa entre os municípios de Osasco e Barueri com mais de 30 guardas municipais. Nossa expectativa é diminuir os índices de roubos nesta região”, ressaltou o inspetor Toni Alves Leite, responsável pela Companhia Especializada da GCMB.

Ele ainda orienta que os condutores não devem parar o veículo na rodovia ao notarem algo suspeito no local. Eles devem procurar o posto da Polícia Rodoviária ou ligar imediatamente para 153 (Guarda) ou 190 (PM).

O ataque foi registrado em vídeo por condutores e as imagens logo tomaram as redes sociais. “Muitos fazem filmagens e soltam na internet, com isso, a gente não consegue identificar quando ocorreram os fatos porque, às vezes, vídeos que circularam tempos atrás voltam e não trazem uma informação precisa. O mais seguro é acionar a polícia no momento da infração”, concluiu o capitão da Polícia Rodoviária.