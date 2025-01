O Parque Oficial do Enaldinho está no Shopping Iguatemi Alphaville

Foto: Divulgação

Atrações imersivas, desafios exclusivos e diversão para toda a família no parque inspirado no universo do influenciador

O Wow Park, no Shopping Iguatemi Alphaville, é a mais nova atração permanente do Shopping Iguatemi Alphaville e promete conquistar crianças, jovens e famílias. Inspirado no influenciador digital Enaldinho, o parque combina desafios emocionantes, interação e muita diversão em um espaço projetado para trazer à vida o universo criativo do YouTuber que é sucesso entre milhões de fãs.

Atrações Exclusivas e Interativas

Entre os destaques do parque estão o Desafio do Enaldinho e o Batak, atividades que testam a agilidade dos visitantes e garantem momentos de pura alegria. Além disso, o espaço oferece uma estrutura completa com camas elásticas, trampolins e áreas temáticas, perfeitas para fotos e vídeos que eternizam momentos especiais.

Diversão Inspirada no Canal do Enaldinho

O Wow Park oferece uma experiência única que conecta as crianças ao conteúdo do influenciador. Os visitantes podem vivenciar aventuras similares às dos desafios do canal, criando uma ligação emocional com o universo digital de Enaldinho. Oficinas temáticas, programações semanais e atividades adaptadas a datas comemorativas completam a experiência, garantindo novidades em cada visita.

Por Que Visitar o Wow Park Barueri?

•Localização estratégica: Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri.

•Infraestrutura completa: Atrações para todas as idades, ambientes seguros e adaptados.

•Foco na segurança: Monitores especializados em todas as atividades.

•Flexibilidade para eventos: Pacotes personalizados para festas e encontros inesquecíveis.

•Inclusão e criatividade: Atividades que promovem interação social e fortalecem laços familiares.

Mais do que Lazer: Um Convite ao Mundo de Enaldinho

O parque incentiva a prática de atividades físicas de maneira lúdica, estimula a criatividade e proporciona momentos únicos de conexão entre amigos e familiares. É a oportunidade perfeita para sair da rotina e explorar um universo de aventuras inspirado em um dos maiores influenciadores do Brasil.

Serviço

•Endereço: Shopping Iguatemi Alphaville – Alameda Rio Negro, 111 – Alphaville, Barueri/SP

•Ingressos: Disponíveis no local ou por meio de plataformas online – wowpark.com.br

•Redes sociais: Siga o Wow Park e fique por dentro de todas as novidades! @wow.park

Sobre o Enaldinho

Youtuber e influenciador digital brasileiro, Enaldinho é amado pelo público juvenil e tem grandes números nas plataformas. O criador de conteúdo soma quase 40 milhões de inscritos no YouTube, tem mais de 17,8 bilhões de visualizações no serviço de vídeos, além de 12,1 milhões de seguidores no TikTok e 7 milhões no Instagram. O fenômeno do mundo digital também é uma marca forte quando o assunto é licenciamento, e conta com uma linha própria de brinquedos, chinelos, acessórios para computador, coleção de roupas, entre outros itens.

Sobre a Ziggle