Quadrilha de furto de carga é presa e encaminhada para delegacia de Alphaville 2a. DP de Barueri

Foto: Diário de Alphaville

Hoje pela manhã foi irradiado ao COPOM um suposto roubo de uma carga de cigarros com retenção de vitima, na cidade de Osasco, onde três indivíduos em um veículo van, supostamente teriam abordado o motorista de uma Fiorino, que transportava cigarros, havendo o transbordo da carga para a van.

Policiais militares saíram em perseguição vindo a abordar a van em Barueri, onde encontraram a vitima no interior do baú, enquanto que três indivíduos tentaram empreender fuga, mas foram detidos e conduzidos para a Delegacia da Alameda Araguaia em Alphaville, assim como a vitima, que confirmou ter sido vitima de roubo.

Durante a elaboração do auto prisional, policiais civis da delegacia, entrevistando a vitima, perceberam que ela poderia estar envolvida no crime, e através da rede social constataram que o motorista/vitima era amigo de um dos supostos autores, vindo por fim a admitir que tudo não passava de uma simulação para subtrair a carga para venda posterior, sendo então todos autuados em flagrante por crime de furto qualificado.

Ainda durante a elaboração do respectivo auto foi localizado o proprietário do veículo van, que informou que teve seu veiculo subtraído pela manha na cidade de Itapevi e que estava se dirigindo para a delegacia para registrar a ocorrência, apurando-se que os três destes indivíduos, já detidos, e o quarto, que se passou por vítima, todos detidos, foram os autores do crime de furto da van em Itapevi, que foi usada no transbordo/subtração da carga, sendo também indiciados por este crime.

No momento em que dois policiais estavam preparando os quatro apreendidos para seguirem para fazer exame de corpo de delito, um deles atacou os dois, e os demais presos tentaram colaborar na agressão, mas dois foram mantidos no recinto onde aguardavam, por ação de outros policiais, e um foi algemado e deitado no chão, enquanto o primeiro a iniciar a agressão aos dois policiais se manteve em confronto, luta corporal, contra os policiais, que conseguiram detê-lo.

Uma testemunha preservada, que estava fazendo uma queixa (BO) e assistiu ao ataque, por volta das 17hs, disse que o primeiro preso foi violento quando o ambiente estava bem calmo, sem que se esperasse por esta conduta contra os dois policiais. Para ela, ficou a impressão de que o mesmo viu o corredor de saída e que pensou em fugir, assim como os demais se aproveitando da confusão que ele armou. “Os policiais foram muito rápidos para conter os presos e aquele que começou tudo foi o mais resistente. Parabenizo a todos os policiais e ao delegado Dr. Ednelson, que também participou pessoalmente do controle da situação.”

O delegado titular da 2a. DP de Barueri é o doutor Ednelson de Jesus Martins que prestou as informações do crime de furto qualificado a ser esclarecido.