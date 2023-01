Iguatemi Alphaville realiza liquidação ‘PromoLovers’ com até 50% em descontos até 31 de janeiro

Com o início de mais um ano é sempre bom garantir boas oportunidades de compras para adquirir itens que estão na lista de desejos. Pensando nisso, o shopping Iguatemi Alphaville apresenta mais uma edição da tradicional “PromoLovers”, que traz uma seleção exclusiva de marcas com descontos de até 50%.

A campanha, que já faz parte do calendário do empreendimento e traz vantagens especiais para os apaixonados por bons descontos, acontece de 20 a 31 de janeiro, com itens em promoção de diferentes categorias, como moda feminina, masculina, praia, infantil, brinquedos, calçados, perfumaria, informática, eletrônicos, mesa e banho e decoração, além do setor de serviço.

“Muito aguardada pelos nossos clientes, a Promolovers já é algo bem tradicional no nosso calendário. Os frequentadores se preparam para aproveitar e adquirir os produtos da wish list com preços bem atrativos. Todos os detalhes da campanha são pensados cuidadosamente para agradar nossos frequentadores, que terão, de 20 a 31 de janeiro, descontos imperdíveis e que devem movimentar bastante o shopping”, afirma Verônica Marandini, supervisora de marketing do Iguatemi Alphaville.

Entre as inúmeras opções do Iguatemi Alphaville, será possível aproveitar descontos e promoções especiais em lojas como Sephora, Luiza Barcelos, Shutz, Aluf e Morada Madalena.

Durante o período de promoção, os clientes poderão compartilhar seus achados nas redes sociais utilizando a hashtag criada especialmente para a ocasião – a #promolovers.

