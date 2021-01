Sameb de Barueri recebe as vacinas Coronavac no final da tarde de hoje

Fotos: Júnior Holanda/ Secom

A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Saúde recebeu no final da tarde de hoje, no Sameb, 3.900 vacinas Coronavac recepcionadas pela deputada federal Bruna Furlan, representando o seu pai, o prefeito Rubens Furlan, ao lado do secretário da Saúde, Dr. Dionízio.

Em função do horário, a vacinação foi simbólica, começando pela técnica de enfermagem Daise Damasceno do Sameb. E, continuará amanhã, em profissionais da Saúde que se cadastraram pelo APP da prefeitura.