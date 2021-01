Primeiras doses da vacina contra Covid-19 chegam a Barueri e começa a vacinação

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

O momento mais esperado dos últimos tempos, desde que o mundo se deparou com a pandemia causada pelo Novo Coronavírus, chegou para Barueri. No final da tarde desta terça-feira (dia 19), o município recebeu as primeiras doses da vacina contra a Covid-19.

O sentimento de insegurança, cansaço e preocupação dos últimos meses vivenciado principalmente pelos profissionais de saúde deu lugar à esperança. A entrega foi rápida, mas marcada por muita alegria e emoção.

“É um momento histórico para Barueri. Temos trabalhado incansavelmente para salvar vidas e essa vacina é o sopro de esperança que surgiu em meio a essa pandemia. Estamos felizes e vamos trabalhar ainda mais para que todos sejam vacinados. Recebemos poucas doses por enquanto, mas não vamos descansar até que toda a cidade esteja imunizada”, declarou durante a chegada das grades o secretário de Saúde, Dionisio Alvarez Mateos Filho.

As vacinas foram entregues na Central de Imunobiológicos da Secretaria de Saúde de Barueri. Essa primeira grade continha um total de 3.960 doses, que serão destinadas ao público prioritário dessa primeira fase da campanha: trabalhadores da Saúde que atuam diretamente no combate à pandemia e idosos residentes em instituições de longa permanência.

Após a chegada das vacinas, ocorreu no Centro de Eventos a primeira imunização. Foram escolhidas cinco profissionais de saúde que atuam diretamente no combate à Covid-19 no município: Ana Cláudia Bezerra, técnica de enfermagem do Centro de Diagnósticos; Bruna da Costa e Silva, médica intensivista da UTI respiratória do Hospital Municipal de Barueri (HMB); Simone Macedo de Carvalho, técnica de enfermagem da UTI respiratória do HMB; Mitie Tada Brasil, médica sanitarista da rede de saúde de Barueri desde 2001; e Deise Aparecida Damaceno, técnica de enfermagem do Pronto Atendimento do Jardim Paulista, hospital de retaguarda da Covid-19 no município.

Após as primeiras vacinações, parte das doses seguiu imediatamente para o Pronto Atendimento do Jardim Paulista, transformado em hospital de retaguarda exclusivo para o atendimento de pacientes vítimas do vírus SARS-Cov-2. Lá, teve seguimento a campanha de vacinação contra a Covid-19 com a imunização da equipe da linha de frente.