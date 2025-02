Santana de Parnaíba está com tudo pronto para o início das aulas em 2025

Foto: Semurb

Inauguração do Colégio Abelardo, entrega de kits de material escolar e segurança reforçada são algumas das ações que garantem um retorno às aulas mais acessível e seguro, no dia 4 de fevereiro

As férias escolares estão chegando ao fim e Santana de Parnaíba está preparada para um retorno às aulas com muitas novidades para os estudantes e suas famílias, que inclui desde a inauguração do novo Colégio Abelardo, neste sábado 1º de fevereiro, até ações que visam garantir a segurança, o bem-estar e o acesso à educação de qualidade.

Nos últimos 11 anos a prefeitura realizou uma série de investimentos na educação e não seria diferente agora em 2025. O mês de fevereiro começa com um evento importante para a educação do município: a inauguração do novo colégio Abelardo Marques da Silva, na região da Fazendinha, que visa atender à demanda crescente de alunos. No mesmo dia, será realizada uma reunião com os pais dos estudantes de todos os colégios, um momento de integração entre a escola e as famílias, visando alinhar expectativas e fortalecer a parceria para o bom desempenho escolar dos alunos.

Benefício Econômico: Kits de Material Escolar e Didático

Um dos maiores benefícios para as famílias neste retorno às aulas será a entrega dos kits de material escolar, que trará grande alívio financeiro. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e QuestionPro, as famílias brasileiras gastaram R$ 49,3 bilhões com materiais escolares em 2024, um aumento de 43,7% nos últimos quatro anos. Esse aumento gerou um impacto significativo no orçamento de 85% das famílias com filhos em idade escolar. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, com o objetivo de diminuir esse impacto financeiro, fornecerá os kits completos para seus estudantes, que levam em consideração as necessidades de cada nível escolar e são compostos por diversos itens como caderno, estojo, lápis de cor, caneta, régua, entre outros.

Comprometida com a educação, a prefeitura também realizará a entrega de material didático para todos os alunos da rede municipal. A medida, que abrange crianças e adolescentes de diversas faixas etárias, tem como objetivo garantir que os estudantes tenham acesso a todos os recursos necessários para um ano letivo produtivo e eficiente.

Uniformes Escolares: Kits de Verão e Inverno

Com o objetivo de promover a igualdade dentro da escola e assegurar que todos os estudantes tenham acesso a vestimentas, a prefeitura entregará kits completos de uniformes escolares. O kit de verão inclui jaqueta, calça escolar, bermuda masculina e camiseta de manga curta. Já para o inverno, os alunos receberão um kit contendo jaqueta com capuz, calça e camiseta de manga longa. Como um diferencial para a educação infantil, serão entregues calçados e short saia para as meninas, garantindo o conforto para os pequenos durante o dia escolar.

Combate à Dengue: Entrega de Repelentes

Pensando também na saúde dos alunos, além dos panfletos com orientações de combate à dengue serão distribuídos repelentes para todos os estudantes, uma medida preventiva contra o mosquito transmissor da doença.

Segurança nas Escolas: Rondas e Controle de Acesso

A segurança dos estudantes é uma prioridade, e para isso, a prefeitura implementou a ronda escolar, que passará diariamente nas entradas e saídas dos alunos, além de controladores de acesso e catracas de reconhecimento facial em todos os colégios, para que todas as pessoas que necessitem acessar as unidades escolares sejam devidamente identificadas, garantindo um ambiente seguro para alunos e educadores.

Transporte Escolar Gratuito

Outro benefício fundamental para as famílias de Santana de Parnaíba é o transporte escolar gratuito. Os estudantes que residem a mais de 1,5 km de distância das escolas, dentro da geolocalização do município, tem direito ao transporte escolar gratuito. Os alunos poderão utilizar vans escolares ou o cartão Bem Escolar, conforme os critérios estabelecidos pela prefeitura, garantindo que nenhum aluno seja prejudicado pela distância.

Proibição do Uso de Celulares nas Escolas

A Prefeitura de Santana de Parnaíba reforça ainda a proibição do uso de celulares dentro das unidades escolares, conforme a Lei Estadual nº 15.100/25. A medida proíbe o uso de celulares dentro das escolas durante o horário escolar, com exceção de algumas situações específicas, como em atividades pedagógicas orientadas pelos professores ou para o uso de ferramentas educacionais e visa garantir que os estudantes se concentrem nas atividades pedagógicas, promovendo um ambiente de aprendizado mais produtivo e sem distrações externas.

Bônus para Professores

Em reconhecimento ao trabalho e dedicação dos educadores, os professores que atenderem aos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 5115, de 27 de novembro de 2024, e que sofreu alterações no Decreto nº 5134, de 10 de janeiro de 2025, receberão um bônus em parcela única. Essa medida visa valorizar o trabalho essencial dos profissionais da educação, reconhecendo o impacto de sua atuação na formação das futuras gerações.