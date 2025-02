Neymar volta ao Brasil e poderá participar do 1º Fórum Municipal de Esportes de Santana de Parnaíba

Foto: Secom

Após a notícia da volta de Neymar ao Brasil e ao time do Santos, a Prefeitura de Santana de Parnaíba vê uma oportunidade de convidar o atleta para participar do 1º Fórum Municipal de Esportes, que será realizado entre os dias 14 e 17 de julho. O jogador carrega consigo uma trajetória de superação e serve de inspiração para jovens que sonham em se tornar jogadores de futebol.

A Secretaria de Atividade Física, Esporte e Lazer, responsável pela organização do evento, também convidará ex-atletas da Seleção Brasileira, como os pentacampeões Cafu e Edmílson, além de secretários de esportes, gestores públicos de cidades vizinhas, representantes de prefeituras, governos estaduais e federais, pesquisadores e acadêmicos especializados em políticas públicas, financiamento esportivo e seu impacto social. Também estarão presentes organizações esportivas, federações, confederações e ONGs dedicadas ao fomento do esporte e ao desenvolvimento social.

O objetivo do fórum esportivo é proporcionar um espaço para debates, troca de informações e opiniões sobre diferentes aspectos do assunto. Entre os temas a serem abordados, destacam-se: políticas públicas para o desenvolvimento esportivo, análise de competições e desempenho de atletas, compartilhamento de notícias e atualizações do mundo esportivo, promoção e incentivo à prática esportiva, além de discussões sobre investimentos e infraestrutura para o esporte.