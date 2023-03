Saúde de Barueri apresenta dados do 3º Quadrimestre de 2022

Foto: Marco Miatelo / Câmara Municipal de Barueri

Na manhã de sexta-feira (24), a Câmara de Barueri sediou a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde de Barueri, referente ao 3º Quadrimestre de 2022.

Na ocasião, a coordenadora de Planejamento de Serviços de Saúde, Adriana Poladian, apresentou dados de despesas, números de atendimentos e procedimentos médicos realizados em cada unidade de saúde, ações e campanhas vacinais, doenças notificadas, agendamentos de consultas, origens dos pacientes, entre outros.

Nessa prestação de contas foram citados os 42 equipamentos do setor, sendo que 18 são Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas pela cidade, além do total de despesas pagas, que chegou a R$ 408.785.185,00, e a liquidada, no valor de R$ 405.427.319,57, envolvendo a administração geral, a assistência hospitalar e ambulatorial, a Atenção Básica à Saúde, o suporte profilático e terapêutico e as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica.

Números

Também foram divulgadas as 73.113 doses de vacinas aplicadas no município. Na campanha contra a Covid-19, o número de vacinados chegou a 40.533 e na campanha nacional contra a poliomielite, de 8 de agosto a 30 de novembro de 2022, foram 17.010 pessoas vacinadas – a meta era atingir 17.814. Também foram realizadas 17.852 atividades da Vigilância Sanitária, Zoonoses e combate à dengue na cidade e 584 emissões de certificado internacional de vacinação de febre amarela.

Com relação aos agendamentos de consultas que não incluem retorno chegaram a 86.139, sendo 47.373 nas Especialidades e UBSs, 20.226 na Policlínica do Engenho Novo, 16.168 no Hospital Municipal Dr. Francisco Moran (HMB), 1.766 no Centro de Saúde Funcional e 606 no Centro de Diagnósticos. Já nos exames agendados, a marca foi de 180.574.

As internações chegaram a 21.802 no Hospital Municipal, 9.426 no Pronto-Socorro Central / Maternidade, 2.690 no Pronto-Socorro Infantil e 898 no Hospital de Retaguarda do Jardim Paulista.

No Pronto-Socorro Central e no Infantil foram realizados 143.939 atendimentos: 62.035 no clínico geral, 34.840 na pediatria, 20.589 na ortopedia, 11.220 na ginecologia e obstetrícia, 6.477 no serviço social, 3.898 na fisioterapia, 2.777 na ortopedia do ambulatório, 1.011 na psiquiatria, 777 na emergência e 315 na enfermagem.

Já os procedimentos realizados na Maternidade Municipal há registros de 1.272, sendo 654 partos normais, 375 cesáreas, 134 curetagens, 58 laqueaduras, 31 internações, 16 laparotomias e quatro partos fórceps.

No Centro de Saúde Funcional (CSF) foram 11.514 procedimentos realizados, divididos em 8.032 em fisioterapia ortopédica individual e em grupo, 1.243 na triagem, 464 na fisioterapia ocupacional individual, 689 na terapia ocupacional, 642 na acupuntura, 266 na fonoaudiologia, 129 na fisiatria e 49 na fisioterapia neurológica.

No Centro Especializado em Reabilitação (CER) há registro de 6.148 atendimentos, sendo 1.889 de fonoaudiologia, 1.609 de fisioterapia, 1.025 de terapia ocupacional, 891 de psicologia, 261 de acolhimento, 171 de fisiatria, 161 de enfermagem, 96 de serviço social e 35 de nutrição.

Nos atendimentos de urgência e emergência nas especialidades médicas, de clínica médica, emergência, pediatria, ortopedia e ginecologia e obstetrícia, o PS do Parque dos Camargos registrou 72.222 atendimentos; o PS do Parque Imperial, 62.135; e o PS do Engenho Novo, 46.187.

No Hospital Municipal também há registro de 122.508 procedimentos em diversas modalidades. Destaques para os 84.505 atendimentos ambulatoriais, 12.637 de hemodiálises, 5.313 saídas hospitalares, 6.343 de atendimentos de urgência, 1.008 de atendimento em medicina fetal, 972 de quimioterapia e 437 do Programa de Internação Domiciliar (PID).

No item referente à origem dos pacientes que passaram pelo Hospital Municipal no período, 55.837 são de Barueri, 1.711 de Carapicuíba, 1.664 de Osasco, 808 de Jandira, 701 de Itapevi, 191 de Santana de Parnaíba, 13 de Pirapora do Bom Jesus e 1.637 de outros municípios.

Nos prontos-socorros, as três primeiras cidades que mais tiveram registros de pacientes são:

- PS Central: 60.896 de Barueri, 20.022 de Carapicuíba e 5.011 de Itapevi;

- PS do Parque dos Camargos: 59.984 de Barueri, 8.246 de Jandira e 1.725 de Itapevi;

- PS do Engenho Novo: 44.523 de Barueri, 1.913 de Santana de Parnaíba e 722 de Carapicuíba;

- PS do Parque Imperial: 32.363 de Osasco, 29.411 de Barueri e 850 de Carapicuíba;

- PS Infantil: 19.846 de Barueri, 9.740 de Carapicuíba e 2.117 de Itapevi.